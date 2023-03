Cómo hacer tintes caseros para el cabello

Hay muchas razones para dejar de lado los productos químicos y decidirnos a utilizar tintes naturales para el cabello. Para empezar, algunos estudios sugieren que las sustancias que los tintes contienen pueden llegar a producir efectos negativos en la salud. Por otro lado, los desechos de estos productos no son controlados, por lo que son altamente contaminantes para nuestro planeta.

Existen tinturas que puedes utilizar para teñir tu cabello de manera natural en casa

Ahora bien, existen otras opciones que pueden lograr resultados similares, aunque no permanentes ni duraderos. Es importante distinguir los tipos de tintes de cabello antes de decidir si un método natural es la opción para ti.

Dado que los tintes permanentes logran el color mediante una oxidación y representan aproximadamente el 80% de los productos que se comercializan, sus efectos son mucho más notables. Sin duda, estos son más duraderos pero su aplicación es más compleja. Por otro lado, también se tienen aquellos llamados semipermanentes, cuyo efecto es únicamente temporal.

ALGUNOS REMEDIOS

Henna:

Si lo que necesitas es cubrir canas o intensificar tu color natural –y tu tono es cobrizo o castaño–, la henna será lo que necesitas. Proveniente de la planta de henna, este pigmento es un colorante natural que por sí solo crea una tonalidad roja o anaranjada. Su preparación consiste en mezclar aproximadamente una taza de polvo de henna con dos tazas de jugo de limón.

Agrega una cucharada de vinagre para ayudar a liberar el color. Posteriormente, deja reposar de cuatro a seis horas hasta que se espese. Finalmente, aplica sobre el cabello y déjalo reposar dos horas antes de enjuagarlo. Dado que los resultados de este pigmento pueden resultar un tanto anaranjados, mezclar un poco de manzanilla con la pasta ayudará a suavizar la tonalidad.

Té de manzanilla:

Sabemos que la manzanilla es un ingrediente que aclara naturalmente el cabello. Para utilizarlo, agrega media taza de flores de manzanilla en agua hirviendo y deja que repose durante media hora. Posteriormente y después de lavarte el cabello, vierte el té preparado en tu cabello húmedo al menos 10 veces y espera otros 10 minutos antes de lavarlo. Este remedio puede utilizarse al menos una vez por semana para mejorar los resultados.

Café:

Así es, el café puede ayudarte a oscurecer uno tono o dos tu cabello. Comienza preparando un café muy cargado y déjalo enfriar. Mezclar el café con media taza de acondicionador sin enjuague y con otras dos cucharadas de café molido. Aplícalo sobre tu cabello lavado y déjalo absorber por al menos una hora. Enjuaga con vinagre de manzana para prolongar la duración del tinte natural.

Té negro:

El mejor remedio natural para cubrir las canas es el té negro. Esta es una excelente manera de oscurecer tu cabello unos pocos tonos. Dado que este método no es completamente duradero, asegúrate de aplicarlo constantemente. Introduce dos bolsitas de té negro en agua tibia durante al menos cinco minutos. Vacía el té en un tazón y remoja tu cabello dentro en este durante 15 minutos. Enjuaga el té negro de tu cabello con agua tibia y repite este proceso diariamente durante al menos dos semanas.

Cacao:

El cacao es otro alimento natural que puede oscurecer el cabello. Comienza vertiendo media taza de cacao en polvo en un tazón, agrega una cucharada de miel, una cucharadita de vinagre de manzana y media taza de yogur natural. Mezcla bien todos los ingredientes hasta obtener una pasta consistente y aplícala en todo el cabello a través de mensajes en círculos. Deja reposar por unos 15 minutos y enjuaga.

Cúrcuma:

Los tintes naturales de cúrcuma son ideales para los cabellos de tonalidades claras. Esta es una especia asiática que tiene muchas cualidades, desde sus propiedades alimenticias hasta para la elaboración de productos estéticos. Tiene potente capacidad colorante, por lo que se recomienda como alternativa natural para disimular las canas. Al ser de color amarillo, es preferible aplicarla sobre cabellos de castaños claros a rubios.

Romero:

Si buscas tintes naturales para disimular las canas en el cabello negro, el romero es una de las mejores opciones. Tiene gran contenido de ácido rosmarínico, conocido por unas capacidades colorantes muy efectivas y potentes. Funciona muy bien para las canas difíciles y lo puedes aplicar como tinte o como champú; además, te ayudará a darle brillo a tu melena.

BENEFICIOS

El principal beneficio que tienen los tintes naturales para el cabello es, precisamente, su origen orgánico. Al no contener ningún tipo de ingrediente químico, como el amoniaco o el agua oxigenada, se evita la irritación del cuero cabelludo. Se trata de un tratamiento no invasivo que preserva en todo momento las fibras capilares, incluso en los cabellos más sensibles. Esto se debe a que los pigmentos naturales no entran directamente en la fibra capilar, sino que la envuelven en el momento de la coloración, aportando una mayor hidratación y brillo.

Otra de las propiedades de la coloración natural es la inexistencia del efecto raíz. Podría decirse que esta es una de sus mayores ventajas y su máxima diferencia con respecto al resto de tintes.

