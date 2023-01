Té verde: prodigio milagroso que mejora el funcionamiento de cerebro

El té verde es un producto derivado de la Camellia sinensis. Al té verde se le dan propiedades para mejorar la agilidad mental y el pensamiento, para perder peso y para el tratamiento de trastornos intestinales, los dolores de cabeza, la osteoporosis, etc.

Se usa como infusión o directamente como medicina natural

Como es frecuente en medicina natural siempre se les da también propiedades para prevenir tumores cancerosos, enfermedades crónicas intestinales, arterioesclerosis, hipertensión arterial, y la fibromialgia y síndrome de fatiga crónica.

PROPIEDADES

Como bebida no azucarada carece de calorías y no contiene proteínas, grasas ni carbohidratos. Su riqueza se atesora en forma de vitaminas, como la A, C y E, algunas del complejo B, y oligoelementos como manganeso (1,5 mg por taza), flúor, cinc y cobre, que aporta en pequeñas cantidades, puesto que una taza se prepara con solo 2 g de hojas secas.

BENEFICIOS

Las últimas investigaciones indican que varias tazas al día tienen a largo plazo un efecto preventivo sobre diversas enfermedades.

Mejora el funcionamiento del cerebro:

El té verde favorece el estado de alerta y agudiza tus habilidades intelectuales. Esto es debido a las propiedades de la cafeína, que en el té va acompañada de L-teanina y no produce el molesto nerviosismo de un café expreso. Y no solo mejora el funcionamiento del cerebro, sino que previene su degeneración y el desarrollo de enfermedades neurológicas como Parkinson y Alzhéimer.

Favorece la combustión de las grasas:

Los compuestos del té verde estimulan el metabolismo (un 17% más) y favorecen que las grasas se transformen en calorías. Por eso el té verde suele estar presente en los productos comerciales para quemar grasas y adelgazar.

Mejora el rendimiento físico:

El efecto sobre el metabolismo implica que el cuerpo es capaz de obtener más energía (un 4% más) cuando la necesita, por ejemplo, durante una actividad deportiva intensa (aumenta el rendimiento entre 11 y 12%).

Reduce el riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer:

Las propiedades antioxidantes del té verde se asocian con un menor riesgo de sufrir cáncer de pecho (20-30% menos), próstata (48% menos), colorrectal (42% menos).

Previene las enfermedades cardiovasculares:

El infarto y otras enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en los países europeos. El té verde la previene porque actúa positivamente los principales factores de riesgo: colesterol total, el LDL y los triglicéridos

CONSUMO

El arbusto del té tiene dos variedades: Cammelia sinensis y Cammelia assamica. Su cosecha es una de las operaciones más importantes del proceso de elaboración y de la que depende en gran medida su calidad. Hay tres tipos básicos de té: el verde, el semifermentado y el negro. La diferencia radica en la forma en que son procesados.

Si se quiere experimentar con las hojas de té verde como ingrediente culinario, basta cocerlas 20 minutos y estarán listas para ser añadidas a la receta, pero no resultan nada especial y además son caras para ser usadas como verdura.

COMPRA Y CONSERVACIÓN

Una vez se compra, es fundamental guardar el té en un lugar oscuro, fresco y seco, y en un recipiente que cierre herméticamente (las latas son óptimas). De otra forma irá perdiendo su aroma y sabor, así como sus propiedades medicinales.

PREPARACIÓN

La forma clásica de preparar el té verde es hervir el agua y dejarla enfriar durante diez minutos para que la temperatura baje hasta los 70-80 ºC.

El agua no puede ser del grifo, pues el cloro y otros elementos afectarían a su sabor y propiedades. La más indicada es la mineral natural pobre en sodio y calcio.

La tetera se calienta antes de echar el agua en ella para que no reduzca bruscamente la temperatura.

La dosis de té es de una cucharadita rasa –aproximadamente 2 g – por taza.

La mayoría de variedades deben reposar de 2 a 3 minutos. Durante este tiempo podremos observar como las hojas se despliegan y liberan las benéficas y sabrosas sustancias que contienen.

Luego se pasa por un filtro (mejor de tela que metálico) y el té ya estará preparado. Si se desea se puede añadir un poco de azúcar integral de caña o cande (en cristales grandes), aunque no es necesario.

