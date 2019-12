Piña en el amor

MARIA (40) Pueblo Libre.- Doctora Rosa Flor, estoy pasando un duro momento y quiero un consejo suyo para que pueda reponerme. Es que no esperaba pasar esto ni en sueños. Soy una mujer bonita que se la pasó divirtiéndose con enamorados numerosos. Yo era la reina y ellos mis súbditos que caían rendidos a mis pies porque tengo un bonito cuerpo. La verdad que los años se me pasaron y nunca creí que llegar a los 40 sería trágico para mí. Es que siempre rechacé casarme, porque para mí primero era la diversión.

El tema es que ahora me enamoré perdidamente de un muchacho de 32 años, buen cuerpo y de una sonrisa que me encanta. En la cama nos llevamos muy bien y esperaba con ansias que me proponga matrimonio. Como no lo hacía, se lo propuse yo y me respondió que no tenía interés en casarse porque se sentía muy joven, que recién lo haría a los 40 o 42 años. O sea cuando yo tenga 50 años. En otras palabras me rechazó y no sé qué hacer ahora.

CONSEJO

Mira María, el amor es un tema muy importante en las personas. Tú nunca le diste importancia a romper corazones a otros y ahora te ha tocado vivir en carne propia. La verdad que lo tuyo es una ilusión, un capricho por el chico, una atracción sexual. Eso no es amor. Lo mejor que puedes hacer es respetarte tú misma y no dejar que ese chico se aproveche de tu cuerpo. Ya llegará el amor para ti, pero relaciónate y piensa siempre en alguien mayor que tú.

Doctora Rosa Flor

rosaflorcorazon@gmail.com