La extraña muerte de Marilyn Monroe

Marilyn Monroe fue y será siempre el símbolo sexual por excelencia. Norma Jean Baker, su verdadero nombre, luchó por ser algo más pero la repentina muerte vino a buscarla antes de que alcanzara sus metas.

Norma Jean tuvo una infancia desafortunada. Sin padre y con una madre ingresada a un hospital psiquiátrico por problemas mentales, siempre se sintió muy sola. Por ello, buscaba la compañía de los hombres, esperando encontrar la seguridad que no tuvo de niña.

Varios fueron sus maridos y muchos sus amantes. Hombres importantes y muy relevantes en el mundo del cine, la literatura y la política estadounidense disfrutaron en su alcoba.

Entre ellos John F. Kennedy o su hermano Robert, al que se la pasó el primero cuando pensó que podría perjudicarle en su carrera en la presidencia.

Con John Fitzgerald Kennedy comenzó a relacionarse allá por los años cincuenta. Pero tras el primer año de JFK como presidente, éste comenzó a temer por las repercusiones que podría tener esta relación con Marilyn, así que pidió a Robert Kennedy que se hiciera cargo de ella y la alejara de su camino.

El 19 de mayo de 1962, Monroe a pesar de que estaba ocupada rodando la película Something’s Got to Give para la Twenty Century Fox, se escapó al Madison Square Garden y cantó un sensual «Happy Birthday» al presidente John F. Kennedy. La actriz actuó enfundada en un atrevido vestido sin ropa interior; era tan ceñido que tuvieron que cosérselo una vez puesto, y en plena actuación se empezó a desgarrar. La esposa del presidente, Jackie Kennedy, sabía que Marilyn iba a acudir al show y no acompañó a su marido.

La relación con JFK aparentemente había comenzado a gestarse a fines de los años 50. Algunas fuentes citan que J.F. Kennedy vislumbró que la relación extramarital Monroe podía ser un peligro político debido a que ella sabía de una relación suya con la mafia de los camioneros, además relacionada con Frank Sinatra. JFK, entonces candidato a presidente, terminó el affaire con Marilyn discretamente y se la «pasó» a su hermano Robert Kennedy, con quien ella inició otro affaire. Se dice que Robert se aprovechó de ella incumpliendo promesas de matrimonio; según Monroe, Bob Kennedy la habría considerado como un «pedazo de carne».

Adicionalmente, Monroe mantenía relaciones «peligrosas» con un tal Frederick Vanderbilt Field, que residía en México y que según los archivos del FBI era comunista. Era la época del Macarthismo y cualquiera que se relacionara con las altas esferas era investigado por el FBI. Un expediente abierto en marzo de 1962 por J.Edgar Hoover se rotuló como «Marilyn Monroe-Asunto de Seguridad-C», (la C es de comunista).

La muerte de Marilyn Monroe

El 4 de agosto de 1962, Robert pasó la tarde con ella en su residencia de Los Angeles. Esa noche, pasadas las 23:00, Marilyn Monroe fue encontrada inconsciente en su cama. Trasladada al hospital no pudo hacerse nada por su vida.

Se dijo que su muerte fue por «una enfermedad aguda de envenenamiento por barbitúricos» por el Dr. Thomas Noguchi, oficial de Los Angeles County Coroners, y fue catalogada como un «posible suicidio», pero debido a la falta de evidencia, su muerte no fue clasificada por «suicidio». Muchos individuos, incluyendo a Jack Clemmons, el primer oficial del Los Angeles Police Department que llegó a la escena de la muerte, creyeron que su muerte fue un asesinato.