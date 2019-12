Me quería por mi dinero

MARUJA (40).- SAN JUAN DE MIRAFLORES.- Doctora Rosaflor necesito urgente su consejo, porque hace días que no puedo dormir bien. Le cuento que soy una comerciante de carne en un mercado de Pamplona. Me va muy bien y atiendo en mi puesto desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, porque tengo buena clientela. Por el trabajo me descuidé y no he tenido mas que un enamorado a las 18 años. La verdad que la paso bien junto a mi mamá y unos tíos, pero he engordado un poquito y no me maquillo ni me preocupo de vestirme bien, porque uso pantalones por el trabajo. Pero hace dos meses un muchacho menor que yo comenzó a enamorarme y yo caí rendida a sus brazos, pero no tiene plata y yo he tenido que pagar hasta el hotel donde pasamos horas de intenso amor. Sin embargo hace unos días lo encontré hablando por teléfono y no se dio cuenta que lo estaba escuchando. Hablaba cariñoso con una chica y comprendí que era su enamorada. No sé qué hacer. Por favor doctora ayúdeme.

CONSEJO

Marujita, felizmente tú misma has descubierto que ese sujeto solo busca en ti diversión y tu plata, porque si alguien te lo decía no ibas a aceptarlo. Si es más joven que tú, es posible que tenga una enamorada o novia a la que seguramente lleva a pasear con tu plata. Te has ilusionado y a esa edad es un problema, pero tienes que tener orgullo y fuerza de voluntad para dejarlo. Espera que el amor se presenta cuando menos te imaginas, pero fíjate bien, no seas tonta…

Doctora Rosa Flor

rosaflorcorazon@gmail.com