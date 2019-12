Estoy enamorada de un amigo mio

ROSA (21). COMAS.- Doctora Rosaflor, no sé qué hacer con mis sentimientos. Le cuento que en el barrio hemos crecido juntos un grupo de chicos jugando de todo y siempre con el cariño y aprecio de amigos, como si fuéramos hermanos. Pero hace unos seis meses que estoy como dice la canción de Roberto Carlos, estoy amando locamente, pero no al enamorado de una amiga, sino a un amigo con el que nos jugamos de manos, nos acariciamos y muchas veces caminamos abrazados por las calles. He comenzado a sentir cosas cuando él me toca, pero veo que lo hace con un afecto especial, sin otro fin que expresar su cariño de hermano por mí. Yo en cambio me muero por besarlo, pues por culpa de eso no acepto a otros chicos que me pretenden. Tengo miedo de decirle algo, porque de repente ya no quiera verme o se pelea conmigo. Por favor, dígame qué hago.

CONSEJO

Mira Rosita, ese amor especial del chico es sincero y puro, no te mira como mujer, en cambio tú por falta de afecto lo estás aceptando y sintiendo con otros ojos y sentimientos. Puede que ese contacto de estar abrazados y hacerse algunas caricias estén despertando en ti un deseo sexual. Esa atracción es diferente al amor. Tienes que calmarte y buscar alejarte del chico un poco para que puedas realizar tus actividades tranquila y tener contacto con otros muchachos. Por allí aparece otra persona que c apta tu amor y la cosa se normaliza. Suerte.

Doctora Rosa Flor

rosaflorcorazon@gmail.com