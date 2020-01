Tengo una novia mentirosa

VÍCTOR (28). Los Olivos.– Doctora Rosaflor, estoy necesitando urgente su consejo y de verdad que no sé qué hacer. Mire, hace tres años una enamorada con la que ya hemos hablado de casarnos. Yo estuve muy contento con ella y de verdad deseaba formar un hogar y tener hijos, pero desde hace dos meses las cosas han cambiado. Resulta que una noche que la dejé en su casa como a las 10, yo estaba listo para tomar el bus hacia mi casa, pero me acordé que no le había dado un encargo. Antes de llamarla por teléfono, pensé en volver y darle una sorpresa, pero la sorpresa fue para mí, pues cuando estaba cerca pude ver un auto estacionado frente a su casa y bajó una chica que tocó la puerta y mi novia subió al vehículo y se fueron. Me quedé pensando toda la noche y al día siguiente le pregunté si había salido y muy tranquila me dijo que no, que había dormido como una bebita. Eso no es todo, después un viernes me dijo que su mamá estaba y que no podía verme. Pero tres días después me habló que su mamá se iba de viaje a visitar a su hermana. O sea, me está mintiendo. Qué hago doctora?.

CONSEJO

Mira Víctor, lo menos que se puede aceptar es a una persona mentirosa. Si ya le descubriste tres veces, lo mejor que puedes hacer es enfrentarla y decirle que pudiste comprobar que es una mentirosa. Si ella reconoce que te engañó por otra cosa que no es mala, que te lo diga, pero si insiste en su mentira, es mejor que termines esa relación. Toda la vida te va a tener de tonto. Busca a otra chica.

Doctora Rosa Flor

rosaflorcorazon@gmail.com