Por culpa de los juegos no tengo chica

ALBERTO. (28). San Juan de Miraflores.- Doctora, me animo a escribirle porque ahora si estoy desesperado, porque además de quedarme sin plata y con deudas, he perdido a mi enamorada, a la que amaba mucho, pero mi vicio por los casinos me ha llevado a perderla. Ella ya no quiere nada conmigo y no sé cómo convencerla que me voy a portar bien y ya no ir a los casinos. Todo empezó como jugando. Me llevó un amigo hace dos años y no me acuerdo desde cuándo me volví adicto. A veces me amanezco y gano, pero la mayoría de las veces me voy a mi casa caminando. Cuando entro en ratito para hacer tiempo y esperar a que mi chica salga del trabajo, me olvido de ella y de repente ya son las 12 de la noche. La pobrecita se cansaba de esperarme en la esquina y se iba a su casa solita. Ahora hasta me he endeudado y encima no tengo con quien pasar el día. Qué hago doctora, apenas tengo 10 soles, corro al casino con la idea de salir con plata, pero no. Aconséjeme por favor.

CONSEJO

Mira Alberto, el vicio a los juegos no es una cosa de juego. Tienes que tomar las cosas en serio y dejar como sea ese deseo de ir a jugar. Las máquinas no hacen otra cosa que juntar dinero de muchos para hacer ganador a uno. Tu chica no merece que seas tan irresponsable, si ya terminó contigo es porque le has fallado mucho. Primero deja el vicio y después intenta hablarle bonito. Suerte.

Doctora Rosa Flor

