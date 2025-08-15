Expectativa en Santa Rosa de Loreto ante visita de Dina Boluarte

Se pudo conocer que Dina Boluarte llegaría alrededor de las diez de la mañana, en medio de la protesta de Colombia para la detención de sus connacionales, quienes presuntamente realizaban actos topográficos en Santa Rosa de Loreto.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, tiene prevista su llegada al distrito de Santa Rosa de Loreto, en la frontera con Colombia, a las diez de la mañana de este viernes, en medio del impasse diplomático con el vecino país. La mandataria participará en una ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional en el puerto de Santa Rosa de Loreto.

Actividad para la cual se han realizado diversas preparaciones, como la colocación de áreas verdes y la habilitación de un mástil. Además, en el centro del distrito, se están armando carpas desde tempranas horas del día. El objetivo, según nuestro periodista, es realizar una feria de acercamiento de las actividades del Estado, en donde estarán instituciones como Cofopri, Vivienda y Salud.

«La estamos esperando con alegría y esperamos que ella llegue a mirar en qué condiciones están nuestros colegios y hospitales -porque tenemos que cruzar al otro lado para cualquier emergencia- para que ella venga a mirar qué necesidad tenemos en nuestro pueblo y así pueda apoyarnos», comentó una ciudadana.

La visita de Dina Boluarte se produce en medio de la protesta de Colombia que, a través de la Cancillería, ha exigido la inmediata liberación de los ciudadanos colombianos. El Poder Judicial determinó ampliar la detención preliminar por presuntos actos de topografía en Santa Rosa de Loreto. La Cancillería colombiana califica que la detención fue impuesta por «de manera unilateral», reiterando el no reconocimiento de la soberanía peruana en la isla Chinería.