DANA Oriana golpeará al Perú con precipitaciones y vientos intensos

El Senamhi advirtió que esta anomalía climatológica llegará a nuestro territorio este sábado, 16 de agosto.

A estar preparados. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que el sistema de baja presión conocido como Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), denominada ‘Oriana’, se aproxima a nuestro territorio. En un comunicado, el organismo indicó que este fenómeno climático azotará varias regiones del país con precipitaciones (lluvia, granizo, nieve) y vientos intensos, con velocidades próximas a los 50 kilómetros por hora.

El Senamhi detalló que la DANA Oriana se presentará desde este sábado hasta el lunes, 18 de agosto, en la sierra norte y sierra sur. “Esta DANA se desarrollará sobre el océano Pacífico y su proximidad al territorio nacional originará precipitaciones en la sierra centro y sur. Nieve principalmente en localidades sobre los 4000 m s. n. m.; así como, lluvias y granizo acompañados de descargas eléctricas en zonas por encima de los 2600 m.s.n.m.”, indicó el ente estatal.

Lee también:

En tanto, en la costa centro y sur del país, esta anomalía climatológica generará “un mayor brillo solar y el incremento de las temperaturas diurnas, aunque no se descarta la presencia de nubosidad, especialmente hacia la madrugada y las primeras horas de la mañana”.

“Esta DANA se desarrollará sobre el océano Pacífico y su proximidad al territorio nacional originará precipitaciones (lluvia, granizo, nieve) en la sierra centro y sur. Nieve principalmente en localidades sobre los 4000 m s. n. m.. Así como, lluvias y granizo acompañados de descargas eléctricas en zonas por encima de los 2600 m.s.n.m.”, indicó el ente estatal.

En tanto, en la costa centro y sur del país, esta anomalía climatológica generará “un mayor brillo solar y el incremento de las temperaturas diurnas, aunque no se descarta la presencia de nubosidad, especialmente hacia la madrugada y las primeras horas de la mañana”.