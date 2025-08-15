Felipe Vizeu declaró por primera vez tras llegar a Sporting Cristal

El brasileño Felipe Vizeu se refirió a su nueva etapa en su carrera, a su llegada a Sporting Cristal.

Después de una larga espera, Sporting Cristal ya tiene a su ‘9’ para luchar por el Torneo Clausura. Se trata del atacante brasileño Felipe Vizeu. Quién fue oficializado como el nuevo fichaje del equipo dirigido por el brasileño Paulo Autuori.

A través de sus redes sociales, Vizeu dio sus primeras impresiones respecto a la nueva etapa en su carrera, a los 28 años. «Un nuevo capítulo, una nueva fase comienza ahora. Gracias, Dios, por cuidar tan bien de mí. Vamos juntos, Sporting Cristal», escribió el atacante en su cuenta de Instagram.

Vizeu, centrodelantero brasileño, con 1.84m. de estatura, es el nuevo atacante de Sporting Cristal, que buscaba reforzar ese puesto en su plantilla tras la marcha de Martín Cauteruccio al Bolívar boliviano.

El último equipo en el que jugó Vizeu, que en el pasado fue convocado en la Selección de Brasil en la categoría Sub-20, fue el Club do Remo, originario de la ciudad brasileña de Belém. También ha formado parte de los brasileños Gremio, Criciúma EC y el Atlético Goianiense.

Además en 2016 compartió en Flamengo junto a Paolo Guerrero (máximo goleador de la selección peruana) y Vinicius Jr, hoy estrella del Real Madrid. También expresó su fútbol en Italia, Rusia y Moldavia.