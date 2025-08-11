PJ congeló pago de indemnización a Dina Boluarte por S/230 000

En el 2020, Dina Boluarte demandó a Reniec por S/428 000 por refrigerio, transporte, aguinaldo, bono de cierre de pliego, uniforme e incluso canasta navideña. La jefa del Estado ganó la demanda laboral, pero deberá esperar que su caso se resuelva en última instancia para acceder al pago de la indemnización.

El Poder Judicial (PJ) suspendió el pago de S/239 000 que la presidenta Dina Boluarte iba a recibir tras ganarle una demanda laboral al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), de acuerdo con una investigación de un programa dominical.

Según el dominical, el 30 de abril pasado, el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente ordenó que el desembolso a favor de la jefa de Estado no se concrete hasta que se resuelva en una última instancia. Es decir, con la casación que interpuso la entidad.

Y es que, en el 2020, Boluarte Zegarra demandó a Reniec por S/428 000 por refrigerio, transporte, aguinaldo, bono de cierre de pliego, uniforme e incluso canasta navideña. No obstante, en mayo de 2022, el Poder Judicial falló parcialmente a favor de la presidenta y ordenó el pago de S/239 674 por concepto de beneficios sociales y laborales.

De acuerdo con el dominical, a inicios de 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) incluyó a la presidenta en un listado priorizado de sentencias judiciales. Pero Reniec se opuso alegando que había otros trabajadores en lista antes que la mandataria y, además, señaló que había un proceso de casación en curso.

Posteriormente, en abril del año pasado, un oficio emitido por el MEF reconoció un error en la gestión del pago judicial y su inclusión en el listado priorizados para pagos de sentencias judiciales. “Se ha advertido que el Expediente N° 09602-2020-0-1801 no se encuentra en el ámbito de aplicación del proceso de priorización de sentencias judiciales”, se lee en el oficio expuesto.

Boluarte Zegarra ha requerido al Poder Judicial aplicar la “ejecución anticipada de su sentencia”. Sin embargo, deberá esperar que se resuelva la casación para saber si finalmente recibirá la indemnización.