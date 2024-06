¿Qué producto será el más vendido en el Día del Padre?

A diferencia del Día de la Madres, los comerciantes esperar un aumento en el consumo en la conmemoración a los padres

La proximidad de la Copa América 2024 y la liberación de la CTS y la AFP están generando expectativas de aumento en las ventas de productos como televisores, especialmente en el próximo Día del Padre.

Aunque la venta de televisores había disminuido aproximadamente un 15 % durante el último Cyber Wow, se espera que esta tendencia se revierta durante esta temporada, con un posible aumento del 10 al 13 % en las ventas.

En cuanto a la campaña por el Día del Padre, se espera un aumento del gasto promedio por persona debido a la disponibilidad de más dinero gracias a la liberación de la CTS y la AFP.

Gastos por el Día del Padre

Esto podría resultar en un gasto promedio de alrededor de S/ 280 por regalo, en comparación con los S/ 100 o S/ 200 del año anterior. Sin embargo, debido a la falta de una recuperación completa en la economía, se prevé un crecimiento modesto del 5 % en las ventas durante esta campaña, en comparación con el año anterior.

En el caso de la campaña por el Día de la Madre del 2024, las ventas no cumplieron con las expectativas trazadas en el sector minorista, debido al impacto de la recesión económica. Aunque se proyectaron ventas por S/ 4400 millones, muchas tiendas no lograron alcanzar esa cifra, e incluso algunas no llegaron a los S/ 4000 millones debido a la difícil situación económica.