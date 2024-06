OEA: Deliberó las situaciones extremas de Haití

La organización de de Estados Americanos (OEA), exhibió parte de los problemas que presenta el país caribeño

La inseguridad que presenta el país haitiano es una constante que preocupa a la comunidad internacional, Los representantes de Argentina, Estados Unidos, México, Brasil y Costa Rica, recalcaron la presencia de bandas criminales que operan con impunidad, los portavoces describieron la situación como incontrolable, además denunciaron el tráfico de armas dentro de la isla e instaron a la cooperación multilateral para poder frenar este comercio. Benoni Belli representante del Gobierno de Lula da Silva ante el foro interregional. dijo que “Es necesario combatir la pobreza, el desempleo y la inseguridad alimentaria”.

La embajadora de Argentina Sonia Cavallo, también expresó su sentir en la audiencia, “El impacto humanitario de la violencia armada en Haití se profundiza día a día a través de continuas violaciones a los derechos humanos en especial de sectores vulnerables como mujeres, niños y migrantes”. Pero las palabras que dejaron a todos los convocados con un nudo en la garganta fueron las del embajador de Uruguay Washington Abdala, quien cuestionó la ausencia de soluciones concretas diseñadas por la comunidad internacional para resolver la crisis del país caribeño.Abdala sentenció el accionar, o mejor dicho el inactivo de sus colegas en la OEA.

“¿Cuántas veces hemos abordado el tema de Haití?. ¿Cuantas veces? No lo sabe nadie, Y esto es una señal de algo crónico, algo crónico. El no camino hacia un momento democrático, es un fracaso de todos nosotros”. El eco de esas palabras seguro que resonaron en la cabeza de todos los presentes provocando un silencio taciturno en la sala.

Es que ninguno de ellos quiere aceptar el hecho de que realmente lo único que hacen es exponer los problemas pero no ejecutar las soluciones. Las bandas de narcos, traficantes de armas y contrabandistas hace mucho que controlan el ochenta por ciento de Haití. Ante esas notificaciones La ONU respalda una misión hacia la isla caribeña liderada por Kenia, un país del África que tiene fuerzas de seguridad limitadas respecto al poder que ejercen esas pandillas que asolan Puerto Príncipe entre otras ciudades de Haití.

La posición final de la Organización de Estados Americanos sobre Haití será tratada en su Asamblea General que Paraguay organiza en su capital Asunción. Donde la región aportará sus recursos económicos y su logística, pero los intentos por recuperar Haití no mejorarán si es que las potencias globales no se comprometen verdaderamente no solo con los fondos millonarios y enviando fuerzas policiales o militares, deben hacer una reforma en todo su sistema de Gobierno.

Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021, los grupos criminales se apoderaron del control casia absoluto de grandes zonas del país. La población sufre hambre, violencia generalizada y desplazamientos. el país no cuenta con un mandatario que imponga nuevas normativas por el bien de sus ciudadanos. por eso la OEA esta tan preocupada por que se estipule un plan concreto para acabar con estos grupos criminales.