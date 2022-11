MEF obstaculiza inicio de pago a fonavistas

Presidente de la Comisión ad hoc dice que evalúan denunciar a sus miembros por omisión de funciones y violar código de ética al no asistir a sesiones y obstaculizar el pago a fonavistas.

Según precisó Luis Luzuriaga, presidente de la Comisión ad hoc, la “gota que rebalsó el vaso” en la actitud dilatoria y de obstrucción que los representantes del MEF demuestran como ocurrió ayer. Ninguno de ellos acudió a la sesión del grupo de trabajo en donde se iba a aprobar el CERAD parcial y elaborar la propuesta para presentar a la Comisión de Presupuesto, con la finalidad de incluir en la ley de presupuesto general 2023 una partida para pagarle a los fonavistas.

“La sesión era vital. Un día antes, uno de los tres representantes del MEF dijo que no iría por estar mal de salud, sin presentar ningún certificado médico. Y a la hora de la sesión no asistió él ni tampoco los otros dos representantes del MEF, que no tenían ningún problema de salud”, reveló.

“Encima, pidieron re programar la sesión para este lunes. Tras ello, el representante de la ONP también anunció su inasistencia, por lo que ya no hubo quorum. Uno se enferma y faltan todos. Su obstrucción ha quedado claramente al descubierto”, agregó.

Ante ello, el presidente de la Comisión ad hoc aseguró que evalúan la posibilidad de ir a la Fiscalía y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para presentar sendas denuncias por la actitud de los representantes del MEF, de permanente dilación de los temas urgentes a tratar.

“La alternativa que tenemos es ir a la Fiscalía y denunciar a estos funcionarios por omisión de funciones, ya que no realizan la labor encomendada por ley. Además, pensamos acudir a la PCM, con la nueva premier, para denunciar a estos señores por violar el código de ética del funcionario público. Creemos que no podemos seguir a la deriva en la comisión, postergando acuerdos importantes para los fonavistas solo porque ellos no quieren trabajar siguiendo las directivas del MEF”, sostuvo.

Para Luzuriaga, “la actitud de estos representantes del MEF ante la comisión es una burla total, porque lo hacen ante nosotros, que somos los que representamos a los casi dos millones de fonavistas que existen y claman porque la devolución se haga cuanto antes”.

Añadió que “no queremos que esos representantes del MEF sigan boicoteando la comisión, pasando por encima de la ley y los aportantes. Es una actitud permanente, por lo que vamos a tomar cartas en el asunto”.

LUNES VAN POR CERAD PARCIAL PARA EL PAGO A FONAVISTAS

Luzuriaga dijo que la sesión trunca de ayer de la Comisión ad hoc se realizará este lunes 28. Precisó que ahí se deben aprobar dos temas claves: el CERAD parcial y la propuesta de la comisión para la ley de presupuesto. Dijo que ayer quedó en evidencia que es el MEF el que bloquea todo y trata de generar retraso para que no se incluya una partida en el presupuesto y no salga el CERAD parcial. “Los congresistas sí apoyan la inclusión de una partida en presupuesto 2023”, agregó.

Fonavi 2022 consulta si hay cronograma de pago

Hasta la fecha, aún no se ha confirmado un cronograma de pago para la devolución de aportes del Fonavi. La publicación de las fechas de pago dependerá de la actualización de historias laborales de los exaportantes.

Devolución del Fonavi y la tabla actualizada

Fonavi 2022 consulta los montos aproximados del pago a fonavistas

Si un fonavista aportó los 1 9 años que duró el Fonavi, entonces recibirá un promedio entre 11 mil y 20 mil soles.

que duró el Fonavi, entonces recibirá un promedio entre Los que aportaron menos de 10 años, por ejemplo, recibirán entre mil y mil 200 soles.

Los que cobraron en las 19 listas anteriores si forman parte del cronograma 2022, pero se les descontará lo que ya cobraron anteriormente.

Los pagos se realizarán en cuotas de hasta 8 años.

Fonavi 2022: Consultar si estoy en el padrón?

Para consultar si eres una de los beneficiarios de la devolución de aportes del Fonavi, sigue estos pasos.

Ingresa al Padrón Nacional, dando clic aquí.

Coloca tu número de DNI, libreta electoral, carnet de extranjería, Fuerzas Policiales o Armadas.

¡Listo!

También puedes consultar por teléfono al número (01) 640-8655.

Fonavi 2022: ¿Cómo se devolverán los pago a fonavistas?

Para la devolución de fondos del Fonavi, los beneficiarios deben tener una cuenta del Banco de la Nación habilitada. Si ya tienen una, igualmente, se les abrirá una para la devolución del dinero del Fonavi.

¿Qué es el Fonavi?

El Fonavi es el Fondo Nacional de Vivienda que se creó el 30 de junio de 1979, mediante el D.S. N° 22591, para satisfacer la necesidad de vivienda de los trabajadores. El Fonavi rigió desde el 1° de julio de 1979 al 31 de agosto de 1998. Es decir, tuvo una vigencia de 19 años.