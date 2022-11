CERAD parciales y montos a pagar a fonavistas

Presidente de la Comisión Ad Hoc dice que explicarán que propuesta es factible porque existe un fallo del TC. Con este certificado iniciará pagos.

Luis Luzuriaga, presidente de la Comisión Ad Hoc, dijo que acudirán hoy con la mejor disposición a la sesión en donde esperan se pruebe sí o sí la emisión de los Certificados de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (CERAD) provisionales, para iniciar con un pago de adelanto a los fonavistas.

Luzuriaga mencionó que han coordinado con varios congresistas a fin de que los acompañen a la cita y respalden su postura. Afirmó que buscarán que la reunión sea pública para que los fonavistas puedan observar y escuchar los argumentos de las partes.

Explicó que han buscado el asesoramiento legal que requieren para explicar a los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que la ley no prohíbe la emisión de los CERAD provisionales.

“Existe un fallo del Tribunal Constitucional en el que se establece que se puede emitir los certificados parciales con montos mínimos. La propia ley de devoluciones indica que el certificado debe contar con los montos totales, también deja la posibilidad de la emisión de un documento parcial que permita el cumplimiento de la norma”, aseveró.

El fallo del TC sobre pagar a fonavistas

Asimismo, sostuvo que los especialistas refieren que el fallo del TC es un precedente para que su propuesta sea aplicada sin problemas, pero sostuvo que los representantes del MEF se niegan a reconocer y aceptar.

“Nos han explicado que el fallo del tribunal es vinculante a la ley actual y que eso nos da el sustento legal para emitir los CERAD parciales, pero los representantes del MEF ante la comisión, se niegan a acatar”, mencionó.

“La ley no específica nada al respecto. Queda a la interpretación. Si bien es cierto en un ítem dice que el CERAD debe tener el monto total a devolver, no dice nada de que no podamos dar adelantos como ya lo hemos hecho. Pero tenemos que emitir un certificado sobre ese dinero que vamos a entregar, para que el proceso quede consolidado. El artículo primero de la ley dice que tenemos que ser flexibles y que debemos saber interpretarla”, agregó.

Añadió que mientras no haya un CERAD parcial, no podrán sacar el dinero que tienen, por lo que no podrán elaborar un cronograma de devoluciones. “Y así haya dinero para el próximo año no podemos formular un cronograma porque ellos están planteando que el certificado debe tener el monto completo y como eso va a demorar pues hay que identificar las aportaciones, plantean una serie de propuestas que solo buscan dilatar todo el proceso de devolución”, agregó.

Finalmente, el presidente del grupo de trabajo dijo que apelarán al sentido común de los representantes del MEF para que aprueban el plan operativo tal y como lo están planeando.

Adicionalmente, el congresista Elías Varas, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco) del Parlamento e integrante de la Comisión de Presupuesto, aseveró que ya solicitó que se adhiera una disposición complementaria en la ley de presupuesto general para que se programen 4 mil millones de soles y eso se entregue como pago parcial a los fonavistas durante el año 2023.

ANFPP sobre los Fonavistas

Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú-ANFPP, el dirigente Andrés Alcántara junto a decenas de sus asociados, manifestó que han presentado dos cartas ante la Comisión Ad Hoc del FONAVI, a fin que se continúe con el proceso de devolución a los fonavistas pendientes de ejecutar la acción de pago.

Pidió agilizar el proceso, sobre todo a los representantes del Gobierno de esta Comisión.