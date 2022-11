A 50 mil fonavistas que no cobraron por pandemia se les pagará primero

Todo hace indicar que los primeros en cobrar en la próxima devolución de aportes del FONAVI, serán 50 mil fonavistas cuyos nombres salieron publicados en las listas anteriores, pero que se quedaron sin recibir su dinero ante la llegada de la pandemia del Covid-19.

Presidente de la ANFPP Andrés Alcántara solicitó, mediante dos cartas, a la Comisión Ad Hoc se acelere cuanto antes el proceso de devolución de aportes

ANFPP sobre los Fonavistas

Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú-ANFPP, el dirigente Andrés Alcántara junto a decenas de sus asociados, manifestó que han presentado dos cartas ante la Comisión Ad Hoc del FONAVI, a fin que se continúe con el proceso de devolución a los fonavistas pendientes de ejecutar la acción de pago. Pidió agilizar el proceso, sobre todo a los representantes del Gobierno de esta Comisión.

Alcántara, precisó que el proceso de pagos debe continuar cuanto antes para todos los pensionistas, pero antes se debe poner en el mismo nivel (con los que cobraron anteriormente su adelanto) a cerca de 50 mil fonavistas que se quedaron en el tintero y los que fueron excluidos que son alrededor de 300 mil.

Precisó que según la Ley Fonavista la devolución es para todos los fonavistas por tanto debería cobrar primero los 50 mil ex aportantes que no cobraron por pandemia pese a estar en las listas y los que fueron excluidos y que ahora ya no tienen la condición de tales al haberse derogado el abusivo DS. 016.

Explicó además, Alcántrara, que este petitorio es en virtud a las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en el caso FONAVI que ha señalado la vigencia de la Ley 29625 que ordena que se devuelva la totalidad de las aportaciones efectuadas por los trabajadores con su correspondiente actualización y para todos los fonavistas sin excepción.

Leer también [Fiscal estima pena de 35 años de cárcel para Cerrón]

“Estos dos grupos de fonavistas tienen que estar en igualdad de condiciones de aquellos que cobraron el adelanto, por tal con el dinero que se tiene disponibles debería pagarse de manera rápida a aquellos que faltan, de esta manera se pondrían al día con los demás fonavistas que cobraron, pues el próximo pago de FONAVI tiene que ser para todos sin excepción”, precisó Alcántara quien presentó dos cartas ante la Comisión Ad Hoc a fin que se continúe con el proceso de devolución de aportes.

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FONAVISTAS DE LOS PUEBLOS DEL PERÚ – ANFPP CELEBRO SU 23° ANIVERSARIO

Han pasado 23 años desde que se maduró la idea de exigir, por justicia y derecho, lo que es propiedad de casi dos millones de trabajadores entre los años 1979 y 1998, que contribuyeron al llamado Fondo Nacional de Vivienda- FONAVI, creado para otorgar el beneficio de la casa propia a los peruanos, pero que todo quedó en una burla y engaño.

A los trabajadores se les descontó puntualmente de su sueldo, pero nunca vieron nada y, por el contrario, los gobiernos de turno no solo se apropiaron del dinero de los fonavistas, sino que además lo invirtieron en otros rubros para su provecho. En medio de ese descaro absoluto y con la esperanza que se le devuelva a los trabajadores aquel dinero que fue suyo, nació la idea de exigir la devolución de los aportes del FONAVI; es así que, el fonavista Andrés Alcántara, fundó la Asociación Nacional de Fonavistas de Los Pueblos del Perú – ANFPP, gremio que tras varios años de lucha, esfuerzo y dedicación logró hacer realidad lo que era impensable, un Referéndum el cual les dio la razón gracias al voto popular y con ello se logró la primera devolución de aportes. La LUCHA CONTINÚA en beneficio y por la dignificad de miles de fonavistas para cristalizar la DEVOLUCIÓN TOTAL de aportes y devolverles la sonrisa a miles de peruanos.

¡CUMPLIMIENTO INMEDIATO DE NUESTRA LEY APROBADA EN REFERÉNDUM!

¡DEVOLUCIÓN TOTAL SIN EXCLUSIONES PARA TODOS AHORA!

¡TODOS UNIDOS EN LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS DE PROPIEDAD DEL FONAVI!

¡BASTA DE MENTIRAS Y POSTERGACIONES RESPECTO A LA DEVOLUCIÓN TOTAL!

¡VIVA LA HEROICA Y GLORIOSA LUCHA FONAVISTA!