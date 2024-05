Jorge Luna se arrepiente de entrevista con Verónica Linares

El compañero de Ricardo Mendoza pidió disculpas por haber brindado una entrevista a la periodista, más no por sus palabras contra el público que le pide fotos y saludos en la calle

En una reciente emisión de su programa en YouTube, “Hablando Huevadas”, Jorge Luna y Ricardo Mendoza abordaron las críticas que han recibido tras conceder una entrevista a Verónica Linares en ‘La Linares’. Los conductores expresaron su desagrado por perder tiempo saludando a los fanáticos que se les acercan, desencadenando un gran revuelo y siendo objeto de cuestionamientos.

Jorge expresó su arrepentimiento, aunque no por sus comentarios, sino por haber accedido a la entrevista con la periodista. “Por un tema de salud mental, en una situación como esta no ves redes, no ves noticias”, admitió. Ambos conductores resaltaron que esta discusión no es nueva para ellos, ya que desde 2019, el eslogan de su programa sugiere una postura similar respecto a su interacción con la audiencia.

Además, señalaron que las reacciones negativas parecen ser un ataque organizado, ya que siempre han mantenido una postura constante sobre este tema a lo largo de los años. Destacaron que no grabarían saludos ni se tomarían fotos de formas que no consideran genuinas, afirmando que otros artistas podrían responder de manera diferente, pero ese no es su estilo.

En otro momento, Jorge Luna admitió su incomodidad durante la entrevista con Verónica Linares, mencionando que su expresión y actitud reflejaban su deseo de no estar allí. También se refirieron a las imitaciones que les dedicaron en el programa ‘JB en ATV’, expresando gratitud hacia Alfredo Benavides y Danny Rosales por las parodias.

En medio de la controversia, Magaly Medina se pronunció nuevamente contra Jorge Luna y Ricardo Mendoza, pero rechazó el boicot realizado por “los odiadores” contra ellos. Señaló que, aunque no les guste a algunos, se debe respetar su opinión y pensar, recordando que vivimos en democracia. “El público te deja de ver cuando le da la gana, no cuando se lo dices”, concluyó.

