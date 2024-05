Jorge Luna y Ricardo Mendoza responden a críticas por evitar saludar a sus fans

Diversos personajes de la farándula criticaron a los humoristas

Jorge Luna y Ricardo Mendoza, conocidos por ‘Hablando Huevadas’, respondieron a las críticas que recibieron tras expresar en una entrevista su desagrado por saludar a sus seguidores en la calle. Aunque han sido tildados de soberbios, ambos humoristas han asegurado en redes sociales que siguen contando con un sólido grupo de fans.

En dicha entrevista previa con Verónica Linares, los comediantes explicaron que no disfrutan encontrarse con sus admiradores fuera de casa. “Odio fingir que quiero a alguien”, señaló Ricardo durante la conversación.

Lee también:

“Yo no salgo para evitar esas cosas, para evitar que me estén jodiendo en la calle”, complementó Jorge, quien también explicó que cuando sale es para pasar tiempo con sus hijos y no para dedicarle tiempo a desconocidos.

Estas declaraciones generaron indignación entre los usuarios de redes sociales y algunos presentadores de televisión, como Magaly Medina y Rodrigo González, quienes los calificaron de malagradecidos por no valorar el cariño y el apoyo de su público.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza trasmitieron en vivo

Ante las críticas, Jorge Luna y Ricardo Mendoza decidieron responder transmitiendo un nuevo episodio de Hablando Huevadas. Mostraron la cantidad considerable de seguidores que continúan apoyando su contenido, evidenciando que, a pesar de las controversias, su base de fans sigue siendo sólida.

“Más de 120 mil conectados al estreno. Público, cualquiera. Fans… los nuestros”, compartió Jorge Luna en sus historias de Instagram, dejando claro que su principal preocupación es la opinión de sus seguidores genuinos.