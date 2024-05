Todas las cirugías que se ha realizado la mandataria

Experto en cirugía plástica delata todos los “arreglitos” que la mandataria se habría hecho

Tras una serie de eventos que tienen relación con la vacancia presidencial y los problemas en los que se ha visto involucrado el hermano de la presidenta Dina Boluarte, se ha destapado en unas recientes entrevistas sobre un procedimiento quirúrgico que implicaría cambios estructurales en el hueso y el cartílago nasal, y el cual provocó la ausencia de la presidenta por dos semanas en sus funciones presidenciales.

En las entrevistas otorgadas a los medios Cuarto Poder y Panorama, el conocido cirujano plástico Luis Barrenechea analizó las fotografías presentadas y determinó que el tratamiento efectuado en Boluarte corresponde a una rinoplastia, y descartó la posibilidad de que haya recurrido a un procedimiento estético no invasivo mediante la aplicación de rellenos dérmicos como el ácido hialurónico.

El cirujano explicó que durante este postoperatorio, la inflamación tiende a incrementarse durante los primeros tres o cuatro días, a demás si vemos que el dorso se ha reducido, es por haber realizado una fractura nasal. Y en este caso estamos hablando de un yeso que se coloca durante siete días. y recién al octavo día se retira el yeso pero que aun permanece bastante inflamada. Pero que en esas dos semanas la nariz ya está bastante presentable. destacó el cirujano.

No obstante también se le pidió al experto en belleza que hay examinara el antes y el después del rostro de la presidenta y lo que mencionó que aparentemente se apreciaba un tratamiento de rejuvenecimiento facial no invasivo. “No parece un lifting porque requeriría de tres semanas so más de recuperación. Posiblemente, haya toxina botulínica, bioestimuladores e hilos que le dan un aspecto más juvenil al rostro”, dijo Barrenechea. El medio de noticias Panorama estimó que la presidenta habría gastado alrededor de unos cinco mil dólares en los procedimientos, monto que supera su salario mensual.

No es una novedad que la mandataria desde que empezó su gobierno haya querido pulirse, y eso implica pasar a verse mucho más joven y elegante, después de todo es una figura representativa de nuestro país. Y los gustos caros y subyacentes que tiene la presidenta hace tiempo que ya los conocemos. Lo que indigna al pueblo es que como si utiliza esas cantidades enormes de dinero para sus ambiciones personales y no hace nada por mejorar el país, habiendo tanto en el Perú por mejorar.