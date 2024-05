El duro mensaje de Samahara Lobatón a su expareja, Bryan Torres

La hija de Melissa Klug usó sus redes sociales para compartir una fuerte reflexión, luego de que su expareja se presentara en ‘Amor y Fuego’.

La reciente ruptura entre Samahara Lobatón y Bryan Torres ha sacudido las redes sociales, desatando una oleada de especulaciones sobre los motivos detrás de su separación. El escándalo estalló cuando imágenes mostraron a Lobatón expulsando las pertenencias de Torres por la ventana de su casa, seguido por su mudanza del domicilio que compartían.

La confirmación de que Samahara Lobatón está esperando un hijo con Torres, ex amigo de Jefferson Farfán, agregó un giro inesperado a la historia. Este evento, aunque sorprendente, ha evidenciado que su relación no era saludable y que la separación era inevitable. A pesar de no profundizar en detalles, ambos han asegurado que mantendrán una relación saludable como padres y que Torres estará presente para su próximo bebé.

Sin embargo, el lunes 13 de mayo, Torres decidió hablar públicamente sobre su ruptura en el programa ‘Amor y Fuego‘, revelando detalles sobre su vida privada. Esta acción desencadenó una rápida respuesta de Lobatón en sus redes sociales, lanzando un mensaje contundente contra su expareja.

Actualmente, Lobatón se encuentra en Estados Unidos, donde ha estado participando en algunos canjes y disfrutando del tiempo con su hija. Se espera que en los próximos días, la influencer emita un descargo sobre las declaraciones de Torres.

En medio de la controversia, Torres afirmó que planearon el embarazo de Lobatón, a pesar de las dificultades en su relación. Durante una entrevista en ‘Amor y Fuego’, reveló que estaban intentando mejorar su situación cuando se enteraron del embarazo, pero lamentablemente no lograron que la relación funcionara como esperaban. También mencionó una pérdida previa de Lobatón y confirmó que este segundo embarazo fue planeado, a diferencia del primero.

