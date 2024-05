Jorge Luna y Ricardo Mendoza se defienden ante críticas

Los integrantes de Hablando Huevadas se pronunciaron tras ser etiquetados como soberbios en las redes sociales

Jorge Luna y Ricardo Mendoza, miembros de Hablando Huevadas, han emitido declaraciones en las redes sociales en respuesta a la oleada de críticas que han recibido desde que expresaron en una entrevista su desagrado por saludar a sus seguidores en la calle. En sus plataformas, los comediantes han destacado que, a pesar de ser señalados de soberbios por muchos, aún mantienen una base de seguidores leales.

Hace unos meses, durante una conversación con Verónica Linares, los humoristas manifestaron su descontento con encontrarse con sus admiradores fuera de casa, argumentando que pierden tiempo valioso al tomarse fotografías o firmar autógrafos. “Odio fingir que quiero a alguien”, señaló Ricardo en la entrevista.

“Yo no salgo para evitar esas situaciones, para impedir que me molesten en la calle, y si salgo es porque mis hijos están muy aburridos y no quiero dedicarte tres minutos de mi tiempo porque estoy con mis hijos y he trabajado todo el día”, complementó Jorge Luna.

Las expresiones de los comediantes han generado una fuerte indignación tanto entre los usuarios como entre algunos presentadores de televisión, como Magaly Medina y Rodrigo González. Ambos han expresado su descontento calificando a los humoristas de Hablando Huevadas de malagradecidos por no valorar el cariño y el apoyo que reciben del público.

En respuesta a las críticas recibidas, Jorge Luna y Ricardo Mendoza optaron por transmitir el último episodio de Hablando Huevadas. En un intento por demostrar que el respaldo de sus seguidores sigue intacto a pesar de sus declaraciones controversiales, compartieron la notable cantidad de usuarios que continúan consumiendo su contenido.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre los comediantes?

En la última transmisión de ‘Magaly TV La Firme’, el viernes 3 de mayo, Magaly Medina expresó su insatisfacción con respecto a las declaraciones de los humoristas Jorge Luna y Ricardo Mendoza, quienes conversaron con la periodista Verónica Linares.

“Esto no lo tuviéramos si el público no fuera tan generoso de vernos, eso es algo que tenemos que atesorar, porque además es frágil, mantenernos es muy difícil”, dijo fastidiada.

¿Qué son Jorge Luna y Ricardo Mendoza?

Jorge Luna se destaca como uno de los comediantes principales de Hablando Huevadas, ganando renombre gracias a su estilo de stand-up de humor negro y su exitoso programa en YouTube. Por otro lado, Ricardo Mendoza, aunque también reconocido en el mundo del stand-up comedy, adquirió mayor notoriedad tras su participación en las películas de Carlos Alcántara, como ‘Asu Mare’. Además de ser íntimos amigos y colegas, ambos son socios en la empresa No Somos TV.

