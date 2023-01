Helado de pie de limón un postre delicioso, te enseñamos a prepararlo en casa, lo mejor de todo es que no necesitas una máquina de helados

Ingredientes:

El zumo de 6 limones

2 paquetes de galletas de vainilla trituradas

2 tazas o 500 ml de crema de leche fría

1 lata de leche condensada grande (393 g)

Preparación:

Empieza batiendo la crema de leche hasta que esté ligeramente batida, no a punto chantilly, pero sí espesa. En un bol aparte, mezcla la leche condensada con el zumo de limón. Importante no hacerlo directamente con la crema de leche para que no se corte. Cuando la leche condensada y el zumo de limón estén debidamente integrados, agrega la crema de leche batida e integra hasta que sea una mezcla homogénea. Agrega galletitas trituradas, mezcla y pon en un molde apto para la congeladora con tapa. Congela por mínimo 8 horas antes de servir.