Descubre los secretos para salvar una relación en crisis

Todas las parejas son distintas, pero las claves para una buena comunicación son constantes: tienes que ser directo, abierto y honesto cuando se trata de tus sentimientos y las cuestiones que ocurren en la relación. Guardarte las cosas solo generará confusión y resentimiento, por lo que es importante que aprendas a comunicarte adecuadamente en tu relación de pareja.

La comunicación soluciona los problemas…aquí te decimos qué hacer

La buena comunicación es crítica para la fundación de una relación saludable, sin embargo, no es nada fácil. El reto al que toda pareja se enfrenta tiene que ver en primer lugar con lograr convivir con la diferencias de cada uno, sus diferentes maneras de ser y diferencia de puntos de vista de cada uno. Ninguna pareja va a estar de acuerdo en todo, por lo que ninguna cuestión puede ser atendida efectivamente sin ser capaces de hablar al respecto.

Una buena comunicación significa ser capaz de mantener un dialogo, escuchar al otro y no terminar atrapados en monólogos mutuos. Se trata de que ambos puedan plantar su posición de forma afirmativa, sin necesidad de descalificar al otro, y ser capaz de escuchar la posición de su pareja. Comunicarse adecuadamente quiere decir también evitar decir estar de acuerdo con temas con los que realmente no se está de acuerdo, o no permanecer en silencio o con miedo a la reacción del otro.

RECOMENDACIONES

No suponer:

Tenemos la mala costumbre de suponer qué piensa y cómo se siente la persona con la que nos estamos relacionando. Por muchos años de relación, nadie tiene el poder de leer las mentes de los demás. Pregunta cuándo no entiendas aquello que tu pareja te quiere decir, tengas dudas o el mensaje que recibas lo notes un poco extraño. Suponiendo puedes perder mucho, preguntando nada.

No recurrir al pasado:

Lo que ocurrió en el pasado tiene que quedar allí donde sucedió. Recurrir a los daños y errores anteriores que realizó tu pareja tan solo hará que la discusión vaya a más. Hay que saber discriminar entre lo que ha pasado ahora y lo que ya pasó y si hay temas pendientes, pueden tratarse en otro momento.

Hacer una pausa:

Si sientes rabia o estrés detente. Comunicarnos mientras nos encontramos en un estado de ánimo irritable tan solo será un obstáculo en nuestra relación. Más vale hacer una pausa, relajarnos o calmarnos y comenzar a hablar cuando estemos más tranquilos. De esta manera, evitaremos malentendidos y conflictos cada vez mayores que puedan repercutir en nuestra relación.

No estés a la defensiva:

Reaccionamos a la defensiva porque llegamos a la conclusión de que nuestra pareja nos ataca, y por lo tanto tenemos que defendernos.

Pregúntate si realmente estás escuchando las dos caras de la historia. No descartes que tú puedes estar malinterpretando. En lugar de esforzarte en probar que tu punto de vista es el correcto, y el de tu pareja el incorrecto, mejor concéntrate en ver qué puedes hacer para que la vida en pareja mejore.

Ser empático:

Ser empático se refiere a ponerse en el lugar del otro, tenerlo en cuenta y comprenderlo. En una relación de pareja es un aspecto fundamental para comunicarnos porque nos permite tener en cuenta cuáles son las necesidades y perspectivas del otro sobre cualquier tema y no solo las nuestras.

No utilices palabras extremas:

Los señalamientos con las palabras “siempre”, “jamás” estropean el avance de una relación y hacen que tu pareja se sienta descalificada. La vida no es todo blanco o todo negro, y las parejas que se comunican adecuadamente tienen la tendencia de apartarse de los términos que sugieran exageración o generalización en forma desmedida.

Es mejor hacer críticas muy puntales y precisas, evitando las generalizaciones. Es más fácil escuchar una crítica cuando no se trata de algo permanente o de todo el tiempo, pues se puede sentir que se reconocen los esfuerzos realizados al respecto, y esto favorece las condiciones para seguir mejorando.

Escuchar a tu pareja es también una forma de comunicación:

Toma tiempo para escuchar a tu pareja y de acordarle un “derecho de responder”, aunque consideres que lo que sostiene el otro no es correcto o es falso. Esto permite entender sus argumentos antes de poder contra argumentar y estar de acuerdo y aportar nuevas ideas. Esto te ayudará a mostrarle a tu pareja que tienes disposición para resolver los conflictos que existen en la relación, y que quieres mejorar las cosas.