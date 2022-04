Cómo evitar las peleas de pareja

En una relación siempre hay y habrá momentos felices y otros no tanto, de eso se trata la convivencia, pero cuando esos momentos difíciles lleguen por un desacuerdo con tu pareja trata de seguir estos consejos para superar esos baches de la mejor manera posible y en el menor tiempo.

Las discusiones de pareja pueden desembocar en situaciones incontroladas que muchas veces nos llevan a decir y hacer cosas de las que luego nos arrepentimos, si no quieres que eso suceda sigue estos consejos para que las disputas con tu pareja terminen de la mejor forma posible y sin rencores.

Hablen sin estar enojados:

Muchas veces no nos tomamos unos minutos para tranquilizarnos y hablar “como personas civilizadas”. Busquen el momento ideal para hablar de ciertos temas que pueden generar problemas. Si has tenido un día terrible en el trabajo o te duele la cabeza, no entables una conversación sobre un tópico candente. Porque la consecuencia será la pelea.

Si has cometido un error acéptalo de forma madura:

Si eres consciente de que has cometido un error acéptalo, no lo veas como un gesto de debilidad sino como un claro signo de madurez, hazlo de forma sincera e intenta solucionar los daños. Recuerda que es trabajo de dos hacer que una relación salga adelante y tu parte es la mitad del camino.

No se echen culpas:

Las cosas a veces suceden sin que alguno de los dos lo busque. Los accidentes ocurren más allá de las intenciones que tenga cada uno. Por ello es muy importante no tomarse todo tan personal. Nada de “todo es culpa mía” o “siempre quieres tener la razón”, ya que estas palabras calan muy hondo en sus emociones.

No lo hagas en público:

A veces puede parecer buena idea (para algunos) solucionar los conflictos de pareja cuando están en reuniones familiares o con amigos, por favor no, si lo que necesitas es un consejo con una perspectiva diferente coméntalo con alguien de mucha confianza y pide su opinión, pero no en público, lo único que lograrás es poner a tu pareja a la defensiva y hacerle sentir incómodo y ofendido.

Callen:

Algunos se basan en el dicho “el que calla otorga”, pero muchas veces el silencio es la mejor manera de frenar una discusión. En esos minutos podemos pensar con mayor claridad, tener buenas ideas o incluso tomar un poco de aire fresco. Callarse no es sinónimo de estar perdiendo la batalla, sino de ser inteligente y estratega. Deja espacio para el diálogo interno y para que se reduzcan las revoluciones.

Sepan cuando frenar:

Siempre hay uno de los dos que tiene la cabeza un poco más fría como para darse cuenta en qué momento la pelea “no tiene marcha atrás”. Entonces, debería ser el encargado de pedir un paréntesis que les permita serenarse.

Una persona que no para de discutir con su pareja es probable que no pueda ponerle un freno a la situación. Quizás la señal de “stop” la deba poner algo externo, como la alarma del móvil o un reloj de arena.

Acudan a la diplomacia:

Cuando discutimos dejamos de lado cualquier enseñanza de buenos modales que nos han enseñado en casa o en la escuela. Piensa que la persona que está frente tuyo se merece el mismo respeto que tú; no le interrumpas, no grites, préstale atención. Y es más que probable que recibas un tratamiento similar de su parte.

Ambos deben tener su espacio:

Cuando las peleas abundan, es bueno que se den un poco de espacio para que las cosas se enfríen. No, eso no significa que tengan que separarse, pero, por ejemplo, si viven en la misma casa, pueden dormir en distintas habitaciones por un tiempo. Si no quieres llegar a tal extremo, cada vez que sientes que van a discutir sal de casa a caminar, dar una vuelta o cualquier otra cosa que puedas hacer para escapar de la situación.

No discutan en la habitación:

Ese ambiente debería ser como un santuario, algo sagrado, donde todo es felicidad, amor y complicidad. Busquen otro sitio para limar sus diferencias. Puede ser la cocina, el coche, una cafetería o la terraza.

Da muestras de afecto:

Este es un consejo básico: dado que amas a la otra persona, demuéstralo a través de las muestras de cariño cotidianas. De no ser así, lo único que quedará patente es la frustración y el descontento en los momentos en los que se discuta, pero no el amor. Por ello, la relación se puede convertir en un campo de batalla. En definitiva, es importante tener claro que el amor no es algo que se da por sentado; debe ser expresado.

Controla tus expectativas:

No debes asumir que el objetivo es no discutir nunca más con tu pareja, porque eso es poco realista. El hecho de adoptar la expectativa de mantener una relación ideal en la que todo son sonrisas constantemente puede ser, en sí, un motivo de conflicto, algo que nos predispone a frustrarnos y a enojarnos por cualquier detalle e imperfección.