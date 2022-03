Amor platónico: ¿Vivir de la ilusión y la fantasía te hace bien?

El amor platónico es un sentimiento de amor idealizado, en que se abstrae el elemento sexual, caracterizado por ser irrealizable o no correspondido. Se entiende como un amor a distancia, basado en la fantasía y de la idealización, donde el objeto del amor es el ser perfecto, que posee todas las buenas cualidades y sin defectos.

ORIGEN

El famoso amor platónico deriva de la teoría filosófica sobre el amor de Platón. El término se fue haciendo vulgar con el tiempo, lo que ha hecho que tenga un significado que es ajeno a la filosofía. Un amor platónico no es un amor imposible.

Platón pensaba que el amor tenía que ser la admiración entre dos personas mutua y que se complementase. Amar la belleza de forma pura, algo que va más allá de la mera atracción física. Para él, el amor no tenía que ver con la atracción física o sexual, era una conexión difícil de describir entre dos personas y la admiración debía ser el motivo principal.

CARACTERÍSTICAS

Es un amor en el que la ilusión es al alimento que mantiene siempre encendido el deseo y la esperanza.

Son amores que no son impulsivos.

Es un tipo de amor que concede más importancia a lo espiritual, emocional e intelectual que a lo físico o sensual.

Es un amor en el que hay mucha intimidad en el sentido que la persona lo vive dentro de sí mismo.

No tiene matices.

No tiene negociación.

Es libre de detalles sucios.

Se encuentra fuera del tiempo: no envejece.

¿QUIÉNES SON MÁS SUSCEPTIBLES A UN AMOR PLATÓNICO?

Los amores platónicos se dan sobre todo en personas que son introvertidas, románticas e intelectuales, personas que en ocasiones se sienten inseguras ante al amor físico y que sin embargo tienen una gran riqueza interior y todo un mundo de expresión de sus sentimientos a través de la intelectualidad.

Estadísticamente hablando los hombres son más propicios a tener amores platónicos que las mujeres, esto se debe a que la mujer es más abierta a la hora de expresar sus sentimientos; el hombre en cambio los expresa a través de idealizaciones y fantasías que basándose en la realidad.

LA BELLEZA Y EL AMOR SEGÚN PLATÓN

Se trata de una serie de fases que se dan de forma gradual. Apreciando en cada una de ellas un tipo de belleza particular:

Belleza corporal: es la primera fase. Inicia con el sentimiento de amor hacia un cuerpo bello en particular que evoluciona a apreciar la belleza en general.

es la primera fase. Inicia con el sentimiento de amor hacia un cuerpo bello en particular que evoluciona a apreciar la belleza en general. Belleza de las almas: después de supera la barrera de apreciar y enamorarse del aspecto físico de una persona, comenzamos a enfocarnos en el interior de esta; teniendo que ver con lo relacionado al plano moral y cultural de la persona. En esta fase del amor se trasciende de lo corporal, lo físico a lo interno, el alma.

después de supera la barrera de apreciar y enamorarse del aspecto físico de una persona, comenzamos a enfocarnos en el interior de esta; teniendo que ver con lo relacionado al plano moral y cultural de la persona. En esta fase del amor se trasciende de lo corporal, lo físico a lo interno, el alma. Belleza de la sabiduría: el camino de apreciar la belleza del espíritu, del alma, conduce inequívocamente al amor por los conocimientos, las ideas; esto va más allá de la persona amada.

el camino de apreciar la belleza del espíritu, del alma, conduce inequívocamente al amor por los conocimientos, las ideas; esto va más allá de la persona amada. Belleza en sí misma: cuando se ha sido capaz de superar las tres fases anteriores, se abre una nueva y última puerta que es la posibilidad de experimentar el amor por la belleza en sí misma, desprendida de cualquier objeto o sujeto. Viene a ser el nivel de amor supremo, el más grande.

AMOR INALCANZABLE

Según Platón, en la realidad no es posible alcanzar la pureza de este sentimiento debido a que el amor no se basa en intereses, sino en la virtud. Es decir, vendría a ser un amor perfecto y la perfección es en sí solo una ilusión en el mundo real (no existe nada perfecto), solo puede ser posible en el mundo de las ideas de forma perfecta.

Para simplificar el tema, se puede decir que se entiende por amor platónico a aquel que se idealiza y que no abarca el deseo sexual. Por extensión, en el lenguaje coloquial se menciona el amor platónico como el sentimiento romántico que se tiene por una persona que, por algún motivo, resulta inalcanzable. Por ende, dicho amor no puede incluir un vínculo sexual.

En este sentido, la expresión tiene congruencia con lo que plantea este filósofo respecto al amor; sin embargo, solo está abarcando un espacio ínfimo de a lo que la concepción de amor platónico se refiere, por lo que convierte a la expresión en un error de uso coloquial y frecuente.

El periódico argentino Clarín se hace eco del largometraje Pensando en él que aborda el encuentro que se produjo entre Rabindranath Tagore y Victoria Ocampo, dos intelectuales de principios del siglo XX. Esta producción argentino-india cuenta el amor platónico que vivieron sus protagonistas ya que ella sólo lo conocía a él intelectualmente.