María Conchita Alonso padece problemas de salud por implantes

María Conchita reconoció que los implantes derivados del petróleo han dañado sus órganos

La reconocida cantante María Conchita Alonso ha sido valiente al compartir su experiencia con los biopolímeros y los efectos devastadores que han tenido en su salud.

Aunque lamenta profundamente las decisiones tomadas en el pasado, su valentía al hablar abiertamente sobre este tema puede ayudar a crear conciencia sobre los peligros de los procedimientos estéticos no regulados.

“Luego de la primera intervención dije: ‘Si necesito otra más, prefiero morirme’, así de invasiva y fuerte fue. Gracias a Dios, me sacaron el 90% y, con el resto, ya no hay problema”, contó la actriz.

María Conchita Alonso hace un mea culpa

Tras su testimonio, la cantante advierte a aquellos que están considerando procedimientos estéticos similares.

“Un día, una compañera del colegio me dice: ‘Te quiero poner unas cosas en las pompis’, y a mí no me hacía falta porque ya las tenía grandes, pero me dijo que era para levantármelas y me convenció”, recordó María.

Luego de que su salud se iba deteriorando producto de las cirujías estéticas, María decidió ir a México: “Vine a México para reunirme con un doctor y, cuando me revisa, me dice: ‘Hay que quitártelo, porque eso ha matado a mucha gente. El biopolímero va bajando y se va metiendo a los órganos”.