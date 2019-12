Tenía novio y le saqué la vuelta

MARUJA (28). (San Juan de Lurigancho).- Doctora Rosaflor, necesito un consejo urgente de su parte. Estos desesperada porque en dos semanas me voy a casar con Roberto, un abogado de 32 años de quien creí estaba enamorada. Llevo con él cerca de dos años y todo parecía bonito, tanto que decidimos preparar el matrimonio. Pero resulta que uno de esos días en que tenía que ir a una charla en la iglesia, conocí a Juan, un taxista de 35 años que desde cruzó las primeras palabras conmigo, desató una atracción que hasta ahora no puedo comprender. Me invitó a almorzar un menú y con su zalamería me hizo sentir bien. Fue tanta la atracción que llegamos a los tres días a unir nuestros cuerpos en un cuarto de un hostal barato. Después de eso recién recapacité y me sentí como una cualquiera por la traición a Roberto. Ahora me arrepiento, pero Juan no me quiere dejar y pretende que aún después de casada sigamos nuestra relación. ¿Qué hago doctora?

CONSEJO

Mira Maruja, lo que has hecho estuvo muy mal. Si ibas a caer en las manos de otro hombre, lo mejor hubiera sido que le digas la verdad a tu novio y terminar la relación. La verdad y honestidad es lo mejor en la vida. Roberto no se merece el engaño, quería que seas su esposa y no lo valoraste. Lo mejor es que te quedes sola y al taxista que solo quiere tu cuerpo, es mejor que le hables claro y directo: ya fue. Descansa, recapacita y sigue el camino correcto.

Doctora Rosa Flor

rosaflorcorazon@gmail.com