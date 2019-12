Amo a la enamorada de mi amigo

ALBERTO. (26) Collique.- Doctora Rosaflor, le escribo desesperado porque estoy pasando por una situación difícil. Tengo un amigo de barrio de nombre Raúl, que un día acudió a una pollada de una vecina acompañado de su enamorada, una bella chica de hermosas piernas y una sonrisa que atrae desde la primera mirada. El tema es que ella se da cuenta que la miro con ojos de deseo y apenas nos presentaron agarró confianza conmigo. Sin que mi amigo se diera cuenta, la invité a tomar un lonche y ella me aceptó. Nos citamos en el centro de Lima, lejos de Collique para evitar cruzarnos con algún conocido. Resulta que nos encontramos y nos llevamos bien, pero me entró un sentimiento de culpa y no me declaré. En mi casa he pensado mucho y la tentación no me deja tranquilo. Ella me ha dado su número de teléfono, pero no me animo a llamarla. Dígame qué hago.

CONSEJO

Mira Alberto, piensa primero si te gustaría que te hicieran lo mismo. Esa chica no está segura de lo que quiere, tiene un enamorado y está que coquetea contigo. O sea que no es de confiar. Lo mejor es alejarse de ella y que tu amigo se dé cuenta solito que su enamorada no lo quiere como debe ser, con la seguridad necesaria que no la lleve a mirar a otro hombre. Tranquilo, que ya llegará el amor de tu vida.

Doctora Rosa Flor

rosaflorcorazon@gmail.com