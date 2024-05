Sofía franco: Álvaro no me quiere dar el divorcio

Sofía Franco se sincero y conto algunas cosas acerca de su fallido matrimonio con el ex alcalde de la Molina

En una entrevista en el nuevo bloque del programa “Estás en Todas”, de América TV, Sofía Franco compartió aspectos hasta ese momento desconocidos de su vida. La ex conductora de televisión habló sobre su relación con su padre sordomudo, un accidente que la marco a los 15 años, su enemistad con la también ex conductora y modelo Silvia Cornejo y su exhaustivo y turbulento matrimonio con el exalcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra.

sin duda alguna el tema mas esperado a tocar fue el de su su matrimonio con Álvaro Paz de la Barra. Sofía reveló que conoció al exalcalde en el estacionamiento del centro comercial Larcomar su relación empezó con respeto y admiración, incluso ella dio y dejo todo por apoyar al político en su candidatura como alcalde. pero no sabia que la vida les tendria preparado otras cosas para ellos. A lo que Sofía respondió que “No es que aposté por el amor, sino que cuando uno se casa piensa que es para siempre. Sin embargo, la vida nos enseñó, nos ayudó a madurar”, explicó.

La separación de la pareja fue extremadamente mediática, llena de cámaras, escándalos y llantos, según Sofía aún no han logrado concretar el divorcio debido a la negativa de Álvaro a firmar los papeles. “El matrimonio no funciono pero no nos hemos divorciado. Falta esa parte, pero él se rehúsa. Yo no he estado con nadie más después de mi separación, entonces por ahora no urge el papel”, expresó la exconductora.

ella esta aguardando a que Paz de la Barra cambie de opinión y le firme los papeles del divorcio, Sofía quiere seguir con su vida sin las ataduras que su matrimonio le dejo, empezar de nuevo junto a su hijo.