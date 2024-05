¿A quién eligió Melcochita para dejar su herencia?

A pesar de la intención del cómico, su esposa asegura que él solo posee un auto

Pablo Villanueva, mejor conocido como Melcochita, confesó que dejará toda su herencia a su pareja Monserrat Seminario y sus hijas menores. “No veo qué tiene de malo que les deje a ellas, si los otros ya están grandes y viven en el extranjero”, explicó el popular cómico y artista.

Por su parte, Susan Villanueva, hija de Melcochita, reaccionó ante las declaraciones de su padre. Aseguró que se siente tranquila con la decisión, aunque cuestionó la existencia de una fortuna. “No sé de qué fortuna hablas… él siempre ha vivido el momento. Le recomiendo a Monserrat que aproveche y estudie algo, porque ella es cincuenta años mejor que él”, comentó.

Villanueva también recordó que su padre cumplirá 87 años este año y que ya no está en condiciones de trabajar. “Le digo a Monserrat que estudie para que, cuando mi papá ya no esté, no sea un inútil. Ella es madre de cuatro niños y nunca la he visto trabajar. La flojera, el amor ni los celos te dan de comer, lo que te da de comer es trabajar”, añadió.

Por otro lado, Yesenia Villanueva, otra hija del comediante, expresó no tener problemas con la decisión de su padre y Monserrat. “Me parece muy bien porque las niñas son menores de edad, les corresponde a ellas. Nosotras ya estamos grandes, yo trabajo, gano mi dinero, a mí no me afecta en nada. Me sentiría feliz. Monserrat siempre lo cuida y está con él”, afirmó.

Esposa de Melcochita se pronunció

Monserrat Seminario se refirió a la herencia de Melcochita. “Es decisión de él. Al final, lo único que tiene es su carro. Él sabe a quién se lo deja, yo no voy a pelear por tonterías, solo me interesa la salud de mi esposo, que esté tranquilo y disfrute a sus pequeñas”, señaló.