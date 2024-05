Allison Pastor, esposa de Erick Elera, sufre grave enfermedad

La modelo maneja una cadena de gimnasios y tiene un estilo de vida activo

Allison Pastor, esposa del actor Erick Elera, anunció que padece de una enfermedad que hasta ahora había mantenido en secreto. La modelo y entrenadora compartió una foto en Instagram mostrando los efectos de su enfermedad en su cuerpo.

La exchica reality, quien dirige su propia cadena de gimnasios sorprendió a sus seguidores al revelar que padece de problemas de tiroides.

A través de su cuenta de Instagram, Pastor publicó una imagen en la que escribió: “Dime si sufres de tiroides, sin decirme que sufres de tiroides. Yo automáticamente”, destacando su lucha contra esta condición.

La tiroides entre figuras del espectáculo

Al igual que Allison Pastor, Melissa Paredes, conocida por su papel en ‘Al fondo hay sitio’, también ha compartido su batalla contra esta enfermedad. Hace algunos años, Paredes reveló en televisión que sufría de esta enfermedad crónica, cuyos síntomas incluyen trastornos del sueño y una sensación constante de debilidad, pese a su estilo de vida activo.

“Fui al ginecólogo a mi chequeo normal y de repente me tocó el cuello y me dijo: ‘Uy, descarte de tiroides’. No tenía idea de qué era la tiroides, no sabía qué era tiroides en sí, había escuchado de la enfermedad, pero no sabía de qué era. Me hice el chequeo y salió que tenía hipotiroidismo”, explicó la actriz y modelo.