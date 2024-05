Natalie Vértiz estuvo despampanante en Cannes

La modelo e influencer peruana asistió por cuarta vez al festival de Cannes luciendo tan increíble como de costumbre

La presentadora de América Televisión compartió por sus redes sociales, en especifico Instagram, el minuto a minuto de su viaje. En sus historias de Instagram, la modelo mostró el impresionante vestido hecho de manos del diseñador Manish Malhotra.

El vestido consistía de larga cola y lleno de pomposidad, fue suficiente para que la peruana resaltara y se llevara la atención de las cámaras. Vértiz horas antes conversó con el medio El Comercio y confesó que su traje estaba elaborado Malhotra quien a vestido a grandes celebridades como JLo.

Lea también:

La peruana llegó a este evento de mano de su mánager y su staff audiovisual que se viene encargando de mostrar todos los detalles lujosos que se viven detrás de cámaras. Vértiz mencionó sentirse muy orgullosa de representar nuevamente a su país y siempre busca destacar. “Soy sumamente feliz de ser peruana. Desde que fui coronada Miss Perú y me convertí en embajadora de mi país, siempre tuve claro que mi labor es dejar su nombre en alto”, agregó.

Por la red social Tik Tok la peruana mostro un video posando al lado de la ex modelo Bella Hadid Sobre este momento, Natalie Vértiz mencionó estar muy feliz y contenta por las oportunidades que se le viene dando. y comento sobre su breve encuentro con la ex modelo, “Es lindísima, me emocioné al verla”, agregó.

La presentadora de tv nos ha venido representando en varias y continuas oportunidades, dejando al Perú en un buen status, recientemente participo en un programa de MAX junto a la actriz Shay mitchell en la que Vértiz que guiaría a Mitchell en una experiencia cultural y gastronómica en la hermosa ciudad del Cusco.