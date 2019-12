Ricardo se quedó sin pretendientes

Ricardo Morán, el productor de “Yo soy” hizo todo lo posible para ser padre y, gracias a la reproducción asistida, pudo lograrlo. Así, hace unos meses, nacieron sus gemelos Emiliano y Catalina, pero esta nueva etapa de papá le ha quitado todo el jale.

Vive su faceta de padre

“Estoy completamente soltero; es más, parece que ser papá ha alejado a todos los pretendientes. No es el momento para concentrarme en eso, entre mi trabajo y mis hijos, tengo bastante. Y es difícil decirle a una persona: ‘oye, ven, te invito a ser el número 3 en mi vida, después de mis hijos y mi trabajo’“, comentó Ricardo Morán a un diario impreso.

Sin embargo, no le cierra las puertas al amor y va a esperar al hombre de su vida. “Pero me encantaría enamorarme, me encantaría”, expresó el también jurado de su programa.