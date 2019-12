“Michi” Soifer: “Hay episodios que me han marcado”

Luego de la denuncia que le impuso a Kevin Blow por agresiones y maltrato psicológico, “Michi” reveló un poco más sobre su tormentosa relación. Pese a ser una mujer con un carácter de temer, no es totalmente de piedra y le afecta ciertas situaciones.

“Yo creo que siempre a mí me han visto como una mujer fuerte y muchas veces por lo polémica que he sido respondiendo, porque me han dicho de todo y nunca me ha afectado tanto, no quiere decir que mi vida no haya sucedido episodios que me han marcado”, declaró la mayor de las Soifer.

Kevin Blow, su expareja, no se contuvo y soltó la bomba. “Eso es cortina de humo. Yo aquí en República Dominicana y allá con una bulla de investigación. Cuando yo responda va a temblar todo allá”, expresó el extranjero. Por su parte, Michelle Soifer afirmó que contará todo en su momento.