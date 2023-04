Retiros espirituales para darle un respiro al alma

Igual que cuidamos nuestra salud física, un retiro espiritual está pensado para darle un “respiro” al alma, dedicando el tiempo necesario a la búsqueda del equilibrio interior que consiga aportar paz, bienestar y, en definitiva, felicidad en el amplio y profundo sentido de esta palabra.

Se puede ir a algún lugar tranquilo que permita el contacto con la naturaleza

El ritmo de vida actual, el trabajo, el estrés, los problemas económicos o familiares, etc., llega un momento en el que una persona puede verse sobrepasada por sus circunstancias y sentir que algo no va bien, aunque no sepa exactamente el qué.

Un retiro espiritual implica desconectar con el día a día. Se puede ir a algún lugar tranquilo que permita el contacto con la naturaleza y que haga posible la introspección, es decir, la mirada interior que haga posible atender las necesidades del espíritu, generalmente relegadas a un segundo plano o directamente olvidadas, pero tan importantes como las físicas.

Un retiro espiritual puede estar determinado en el ámbito religioso, ya sea el católico, budista, hinduista, etc., o simplemente centrarse en la propia persona y en su conexión con el universo, mediante prácticas diversas como el yoga o la meditación.

Esa pausa que implican los retiros espirituales actuales consiste en dedicar, durante unos días, toda la atención a nuestro interior, huyendo del bullicio que nos rodea y cuidando aspectos como la liberación de emociones negativas o la recuperación de la propia energía.

BENEFICIOS

Un espacio para encontrar la paz interior:

Los retiros son una excelente oportunidad para dejar de lado nuestra vida cotidiana y proporcionar un espacio idóneo para encontrar la paz interior y la tranquilidad necesarias lejos del ajetreo de las ciudades.

Son espacios en los que es posible encontrar silencio y naturaleza, y generalmente se encuentran en lugares apartados, que favorecen la reflexión y el autoconocimiento. Por eso es una oportunidad excelente para poder respirar aire puro, escuchar los sonidos de la naturaleza y conectar con uno mismo y con la naturaleza.

Desconectar de la rutina diaria:

El hecho de tomarse unos días de descanso lejos de la ciudad de por sí permite salir de la rutina del día a día, pero gracias a los retiros, además, es posible desconectar completamente, incluso de las nuevas tecnologías. Gracias al Mindfulness, podemos dejar de vivir en piloto automático, y nos permite conectar de nuevo con nosotros mismos y con nuestro Yo interior.

Reducir el estrés:

Al dejar de lado la hiperconexión y la rutina diaria gracias a la práctica de Mindfulness, la meditación y la estancia en los retiros, los niveles de estrés descienden. Y es que el ritmo de vida de las sociedades occidentales puede llevar a muchas personas a padecer estrés, causando problemas de salud psicológica.

Los estudios sugieren que la meditación y el Mindfulness reducen los niveles de cortisol, una hormona que se libera en respuesta al estrés. En este sentido, los retiros aportan a sus participantes un estado de calma y serenidad y, de esta manera, los niveles de cortisol disminuyen, provocando además que la presión arterial descienda.

Ver los problemas desde otra perspectiva:

A veces, estar en medio de un problema (ya sea de pareja, en el trabajo, etc.) no nos permite reflexionar y ver las cosas desde otra perspectiva. Salir de la rutina diaria y del día a día y tomarnos un tiempo para meditar y practicar Mindfulness puede ayudarnos a valorar los pros y contras de nuestra situación, a ser conscientes de lo que nos ocurre y a tomar mejores decisiones.

El Mindfulness facilita que empecemos a trabajar el Yo observador. En general, la tranquilidad de un retiro nos permite ver las cosas desde otra perspectiva, lo que también repercute en nuestra gestión emocional y nuestro bienestar.

Socializar:

Los retiros permiten compartir tiempo con personas con inquietud por la mejora del bienestar y, por lo tanto, ofrecen la oportunidad de pasar momentos únicos con personas que buscan la paz interior. Los retiros también brindan la oportunidad de hacer amigos con los que puedes mantener el contacto tras regresar de la estancia.

Acceso a guías profesionales:

Los retiros incluyen ejercicios o sesiones de asesoramiento por expertos que te permiten ver tus defectos y perfeccionar la práctica meditativa y, por tanto, tu bienestar espiritual, mental y físico. Estas sesiones suelen adaptarse a tus necesidades y te ayudan no solo mejorar tu bienestar durante el retiro, sino también a que lo que aprendas pueda ser llevado a tu vida diaria.

TIPS ANTES DE IR A UN RETIRO ESPIRITUAL

Prepárate con anticipación:

La meditación es una herramienta de sabiduría mediante la cual asimilas las enseñanzas. Estudia y medita antes de entrar al retiro, comprende lo que estás a punto de hacer y por qué. Con cada meditación, pregúntate qué significa realizar esta práctica. Prepárate para enfrentar lo que vendrá y, sobre todo, lo que permitirás que se vaya de ti y que no te sirve.

No tengas expectativas concretas:

Cada experiencia es diferente a las demás, incluso si ya has ido en otras ocasiones, así que déjate llevar y confía en lo que esté por venir. No tengas expectativas específicas, ya que lo que sea que pienses que sucederá probablemente no lo hará. Prepárate para aceptar lo que sea que surja, y recuerda que la meditación está habituada a la apertura. Si nada ocurre, está bien. Si todo ocurre, eso también está bien.

Trabaja duro, pero no demasiado duro:

Es fácil volverse complaciente en un retiro largo. Recuerda que esta experiencia también puede resumirse, en una palabra: relajación.