Rescatan a turistas peruanos secuestrados en Ecuador

Los captores exigían 100 mil dólares por la liberación de las víctimas, quienes habían llegado al país tricolor con fines turísticos.

Dos ciudadanos peruanos fueron rescatados por la Policía de Ecuador pocos días después de haber sido secuestrados en el norte de Guayaquil. Según las autoridades, las víctimas habían llegado al país con fines turísticos y se hospedaban en un alojamiento de la zona.

El secuestro ocurrió cuando abordaron un taxi para dirigirse a un restaurante. Durante el trayecto, fueron interceptados por varios sujetos que se movilizaban en un mototaxi y trasladados por la fuerza a un lugar desconocido. Usando los teléfonos de las víctimas, los secuestradores se comunicaron con sus familiares para exigir un rescate de 100 mil dólares.

La Policía ecuatoriana desplegó un operativo en el bloque 15 de Flor de Bastión, en Nueva Prosperina, una de las zonas más violentas de la ciudad. Durante la intervención se allanaron seis viviendas y se detuvo a tres personas implicadas, incluido un menor de edad.

De acuerdo con el reporte policial, todos los detenidos contaban con antecedentes. Uno de los adultos había sido arrestado tres veces por portar armas de fuego. Mientras que el menor registraba dos detenciones previas por robo. La mototaxi utilizada en el crimen fue incautada como parte de las investigaciones. Las autoridades continúan las diligencias para identificar a otros posibles implicados y determinar si la banda estaría relacionada con más casos de secuestro en la zona.