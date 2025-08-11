Crystal Palace campeón de la Community Shield

Liverpool estuvo dos veces arriba en el marcador gracias a sus refuerzos. Cuatro de ellos fueron inicialistas y gracias a Ekitike y Frimpong el conjunto de Slot encontró la ventaja. El francés anotó el 1-0 en el amanecer del partido. Su potente derechazo por lo bajo derrotó a Henderson, que no pudo hacer nada ante la precisión del remate.

Crystal Palace se repuso con un gol de penal, autoría de Mateta, luego de que Sarr fuese derribado en el área por Virgil van Dijk. El delantero no falló ante Alisson y emparejó el trámite. En esa primera mitad, que fue vibrante, los dirigidos por Slot encontraron otra ventaja con un poco de fortuna. Jeremy Frimpong desbordó y, cuando intentó levantar el centro, la terminó picando por encima del arquero del Palace, que fue sorprendido por la situación.

Durante el complemento, Las Águilas mostraron mayor personalidad que el Liverpool de las estrellas y fueron protagonistas ante un equipo que parecía cansado, ya sin piernas. La insistencia del Palace tuvo su recompensa y llegó a los 77′, en el tramo final del partido. Ismaila Sarr fue habilitado con un excelente pase de Wharton y, en el mano a mano con Alisson, definió fuerte y marcó tras un rebote en el poste.

El empate se sostuvo y al final el partido se definió en los penales, instancia en la que Henderson brilló y amargó el sueño de Crystal Palace. En Liverpool, Mohamed Salah falló su disparo. También lo hicieron Alexis Mac Allister y Elliott, cuyos remates fueron detenidos por Henderson. Por el lado del Palace, Eberechi Eze y Sosa desperdiciaron sus disparos. Este fue el primer título del Palace en Community Shield y otro histórico logro luego de lo que fue la FA Cup en la temporada 2024-25.