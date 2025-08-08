Preso que planificó secuestro del hijo del coronel Revoredo es intervenido por extorsión

Exigía el pago de 50 mil soles a los dueños de una empresa de producción de alimentos.

Un interno del penal El Milagro, identificado como Christopher Salinas Cruzado, fue intervenido por la Policía Nacional tras ser acusado de participar en un nuevo caso de extorsión en Trujillo. El delincuente ya había sido señalado por su presunta implicancia en la planificación del secuestro del hijo del coronel Víctor Revoredo.

Alias ‘Manquito’ es integrante de la organización criminal ‘Los pulpos’. Junto a él, fueron intervenidas otras cuatro personas con las que también conformaría parte de la banda criminal ‘Los mecánicos de la extorsión’. De acuerdo con las investigaciones, este delincuente habría coordinado amenazas desde el penal.

Lee también:

Exigiendo el pago de 50 mil soles a los dueños de una empresa de producción de alimentos. Los agentes policiales lograron identificarlo tras el seguimiento a llamadas y mensajes enviados desde el centro penitenciario. Las autoridades anunciaron que reforzarán las medidas de control dentro del penal El Milagro para impedir que los internos continúen delinquiendo desde prisión.

En el caso del presunto integrante de ‘Los pulpos’, se le vincula con otros hechos criminales, como el intento de homicidio de un dirigente del distrito de El Porvenir, así como la detonación de explosivos en un colegio, casos que se registraron el año pasado. Por otro lado, agentes de la Depincri Este intervinieron a cuatro personas, una de ellas un adolescente, acusados de extorsionar a una bodeguera en el distrito trujillano de El Porvenir.