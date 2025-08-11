Perú perdió y quedó sexto en la Copa Panamericana 2025

Perú perdió 3-2 ante Venezuela y se ubicó en el sexto lugar de la Copa Panamericana.

Perú cayó 3-2 ante Venezuela y quedó sexto en la No cerró como se esperaba.y quedó sexto en la Copa Panamericana de Vóley 2025 que se desarrolla en México. El partido empezó con un Perú dominando. De hecho, antes de llegar a los puntos, ya había sacado cuatro de ventaja. Sin embargo, Venezuela demostró que no iba a ser un equipo sencillo, logrando igualar el marcador 13-13.

Pero, las de Antonio Rizola volvieron a aumentar la diferencia, llevándose el set por 25-18. La segunda manga arrancó igual que la primera. Es más, Perú estuvo siete puntos por encima de su rival. Pero, las venezolanas, poco a poco, empezaron a acortar distancia y poner adelante al promediar el punto 15. Desde ahí, nadie las paró, ganando el juego por 25-23.

El tercer set fue el más parejo de todos. Ambos pelearon punto a punto hasta que Perú sacó ventaja de seis, logrando cerrar la manga cómodamente por 25-19. El cuarto fue todo para Venezuela, que siempre estuvo adelante en el marcador, ganando el juego por 25-20. Ya en el quinto y definitivo set, Venezuela supo mantener la ventaja de pocas unidades que sacó desde el inicio, llevándose el set por 25-12.

De esta manera Perú cierra una gran campaña en el torneo. Las seleccionadas fueron víctimas del cansancio ya que menos de dos semanas antes de empezar la copa habían jugado la Copa América. Donde culminaron en el segundo lugar. El nivel del voley femenino peruano está en crecimiento y en poco tiempo seguranmente nos eguirá dando grandes alegrías.