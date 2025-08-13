Renzo Fukuda gana primer oro para Perú en los Panamericanos Junior

El esgrimista peruano logró el primer lugar en la modalidad florete, la sétima presea para el Team Perú en el torneo que se disputa en Asunción.

Renzo Fukuda le brindó una alegría al país en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 al ganar la primera medalla medalla de oro en esgrima, modalidad florete, y de esta manera consiguió la sétima presea para el Perú en el certamen, que se disputará hasta el sábado 23 de agosto.

Fukuda, quien pertenece al Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), venció en la final a Cristian Porras de Guatemala por 15-6, en un combate en el que impuso toda su jerarquía y contó con el aliento de todo país. En el camino para conquistar la presea dorada, Fukuda estuvo imparable en la fase de grupos al ganar los cinco combates.

En la ronda de 16 derrotó a Ethan Yelpo de Uruguay, en cuartos de final a Darick Galicia de México, y en semifinales a Jayden Hooshi de Estados Unidos y número 11 del ranking mundial. Vale destacar que, a pesar de sus 18 años, Fukuda tiene gran experiencia internacional. El año pasado también se coronó campeón en el Sudamericano de Mayores que se disputó en el Velódromo de la Videna IPD.

Esta medalla de oro demuestra el gran trabajo que viene realizando el Instituto Peruano del Deporte (IPD) con la Federación Nacional Deportiva Peruana de Esgrima (FNDPE), en busca de seguir por el camino de los triunfos rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027. En lo que va del torneo, el equipo peruano ha acumulado una medalla de plata y cinco de bronce.