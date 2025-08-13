Édgar Vivar y María Antonieta se reencontraron en casa de Ernesto Pimentel

Así fue el abrazo que unió de nuevo al recordado Señor Barriga y La Chilindrina.

Nostalgia pura. Después de varios años sin verse, María Antonieta de las Nieves y Édgar Vivar tuvieron un esperado reencuentro en Lima, en la vivienda del conductor Ernesto Pimentel, conocido por su personaje de La Chola Chabuca.

La tarde del 12 de agosto, los recordados actores de El Chavo del 8 protagonizaron un cálido abrazo que quedó registrado en video. Pimentel compartió las imágenes en sus redes sociales, donde ambos artistas conversan y sonrien durante el reencuentro. Édgar Vivar, conocido por interpretar al ‘ Señor Barriga’ y a ‘Ñoño’ llegó al lugar y saludó afectuosamente a María Antonieta de las Nieves, quien se encontraba conversando en la sobremesa tras el almuerzo.

«¿Dónde está tu hijo? Me dijeron que está en Lima», se escucha preguntar a Vivar. María Antonieta le responde que se encuentra de visita en Machu Picchu. Después, ambos continuaron intercambiando muestras de cariño y preguntándose mutuamente por su estado de salud.

«Hace 25 años, María Antonieta me impulsó a juntarme con los hermanos Fuentes Gasca para estar por primera vez en el circo. Hoy, mi querido Édgar Vivar y la entrañable María Antonieta se reencontraron en mi casa, y tuve el privilegio de presentarles a mi hijo Gael», publicó Pimentel en su cuenta de Instagram.

Ambos artistas mexicanos se encuentran en Lima participando en eventos circenses. Con motivo de este reencuentro, en redes sociales muchos se preguntaron por Carlos Villagrán, el popular Quico, quien igualmente está realizando presentaciones de circo en la capital.