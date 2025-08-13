Delincuentes detonan explosivo en bus en Carabayllo

En las imágenes viralizadas en redes sociales se ve que la explosión originó un gran forado en la movilidad. Tres personas resultaron heridas.

Esta mañana, un grupo de delincuentes detonó un explosivo dentro de un bus de la empresa de transportes Emptonsa, también conocida como ’11 de noviembre’, en Carabayllo. El hecho se registró justo en la avenida Túpac Amaru, a la altura del parque Santa Rosa. Se registraron tres heridos producto del atentado. Los afectados fueron trasladado a un centro médico del distrito.

Como producto de las amenazas, uno de sus conductores, identificado como Jonathan Silva Padilla, de 32 años, fue asesinado a balazos mientras retornaba al paradero en Punchauca. Dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron el bus y dispararon al menos tres veces, impactando la cabina y provocando heridas mortales al conductor.

Lee también:

El chofer trasladado al Hospital Sergio Bernales de Collique, donde se confirmó su fallecimiento minutos después del ataque. «Acaban de ponerle una bomba casera a un Emptonsa, hay tres heridos. (El atentado) fue frente a Lubricantes León, en el parque Santa Rosa. De vuelta cayó un Emptonsa», dijo un testigo del ataque.

En las imágenes viralizadas en redes sociales se ve que la explosión originó un gran forado en la movilidad. El ataque estaría relacionado con extorsiones a transportistas en la zona. Al igual que en otras oportunidades, en un intento de llamar la atención sobre la problemática de la inseguridad a la que se enfrentan día a día, el gremio de transportistas ha convocado a un paro el 21 de agosto.