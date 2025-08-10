Gobierno anuncia remodelación del Estadio Nacional

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) y Conmebol impulsan un plan de modernización de la infraestructura.

El Gobierno, a través del Instituto Peruano del Deporte (IPD), ha puesto en marcha un ambicioso plan de modernización de estadios en coordinación con la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). La primera etapa contempla la remodelación del Estadio Nacional, que no ha sido intervenido desde 2011, y su ampliación de 45 mil a 50 mil asientos

El presidente del IPD, Federico Tong Hurtado, sostuvo una reunión en la sede de Conmebol, en Asunción, con el director de Operaciones y Competencias, Federico Nantes, para coordinar cooperación técnica. Entre los trabajos previstos se incluyen mejoras en la tecnología de césped. Con la instalación de superficies híbridas en el Estadio Nacional y en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La renovación del recinto sanmarquino busca responder a la creciente demanda de espacios para las Ligas 1, 2 y 3. Además, el plan prevé la construcción de un estadio exclusivo para el fútbol femenino en el Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo, con el objetivo de impulsar el crecimiento de esta disciplina en el país.

La visita de Tong Hurtado a Paraguay también coincidió con las presentaciones ante Panam Sports sobre los avances de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. Así como la participación de Perú en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que comenzarán este 9 de agosto.