Las primeras 3 medallas para Perú en los Juegos Panamericanos Junior ASU2025

Emocionante. No hay palabras para describir los logros de nuestros deportistas en el exterior. Este domingo 10 nuestro Team Perú representado por el Comité Olímpico Peruano, sumó

3 medallas de bronce en judo, esgrima y natación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que se realizará hasta el 23 de agosto del presente año.

«Son el futuro de la patria, nuestras canteras que se están haciendo fuertes para enfrentar desafíos a nivel mundial, hay que admirar a nuestros jóvenes guerreros», dijo el presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari.

Primera medalla para Perú en ASU 2025. En los Juegos Panamericanos Junior ASU2025, Perú ganó el primer bronce con la judoka Driulys Rivas quien venció a Wendy Golu de Colombia en lq categoría de 52.kg.

La segunda medalla de bronce para Perú fue para Lukas Eichhorn quien logró la presea por el tercer lugar en Esgrima en la modalidad de sable individual masculino.

«Gracias al Perú por su apoyo por estar de nuestro lado, se me escapó el oro, pero voy a seguir trabajando para darle alegrías al Perú», dijo Lukas.

Perú estuvo cerca con Luciana Zegarra en remo femenino individual pero al final se ubicó en la sexta posición en la final A.

Asimismo, nuestra nadadora Yasmin Silva ganó la tercera medalla de bronce en los 200 mts estilo mariposa en los Juegos Panamericanos Junior ASU2025.

Yasmin hizo un tiempo de 2.13.57 y se ubicó detrás de la colombiana Samantha Baños(medalla de plata) y la brasileña Ana Julia Amaral quien se hizo la medalla de oro.