Rechaza entregar territorio a Rusia

Zelenski preocupado por reunión entre Trump y Putin sin él

Al comentar sobre la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reunirse con el presidente ruso Vladímir Putin en Alaska el 15 de agosto, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski declaró que Ucrania no podía violar su constitución en cuestiones territoriales, y añadió que «los ucranianos no cederán sus tierras a los ocupantes».

Zelenski afirmó que Ucrania estaba lista para soluciones reales, sin embargo, añadió que cualquier solución sin Kiev sería una solución contraria a la paz.

El presidente ucraniano dijo que las decisiones que se toman sin Ucrania son contrarias a la paz y «nacen muertas».

«Son decisiones que no pueden funcionar. Y todos necesitamos una paz real y genuina. Una paz que la gente respete«, dijo Zelenski en un mensaje en inglés publicado en la red social X, quien buscaba estar presente en una cumbre de líderes sobre el fin de la guerra, así como una participación europea.

El presidente ucraniano aludió indirectamente a las informaciones que se han filtrado sobre la supuesta propuesta de Trump a Putin, que de acuerdo con algunos medios pasaría por congelar el conflicto a cambio de levantar las sanciones a Moscú.

«No vamos a recompensar a Rusia por lo que ha perpetrado», enfatizó y señaló que todos los socios internacionales deben comprender «qué es una paz digna».

Cabe mencionar, que esta no es la primera vez que se realiza una reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, sin la presencia del mandatario ucraniano.