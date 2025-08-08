Putin y Trump se reunirán alto al fuego en Ucrania

La próxima reunión entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos ya tiene lugar acordado, según anunció el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov. La reunión, que se llevará a cabo en los próximos días, fue propuesta por la parte estadounidense y se celebrará a nivel bilateral. Aunque el lugar específico aún no ha sido revelado, Ushakov confirmó que este ya ha sido decidido y se informará más adelante.

Leer también [Netanyahu evalúa ordenar ocupación total de Gaza]

Por otra parte, Ushakov dio a conocer que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, sugirió la posibilidad de una reunión trilateral entre Putin, Trump y Zelenski. Sin embargo, el lado ruso evitó hacer comentarios sobre esta propuesta. Mientras tanto, el mandatario estadounidense expresó públicamente que existe una alta probabilidad de que su encuentro con su homólogo ruso se concrete pronto.

Leer también [Entran en vigor los nuevos aranceles de Donald Trump]

Putin recibió en el Kremlin al enviado especial de Estado Unidos, Steve Witkoff, en una reunión clave para abordar el conflicto en Ucrania. Este encuentro se produjo a tan solo dos días de que venciera el ultimátum impuesto por el presidente estadounidense, quien había amenazado con imponer sanciones económicas severas si Rusia no avanzaba hacia un alto al fuego.