Pide seguro de sepelio del Banco de la Nación

Conoce todo sobre este beneficio que cubre los gastos funerarios

Si tienes menos de 70 años y eres cliente del Banco de la Nación, titular de una tarjeta Débito MultiRed, puedes solicitar la afiliación de este seguro para ti y tus familiares de manera presencial en cualquier agencia del banco. Este seguro cubre los gastos de sepelio y contiene 2 planes, cuyas tarifas están sujetas a variación:

Plan 1 (individual): el pago de prima es de S/ 4.70 y puedes incluir a tus padres, hermanos, tíos, sobrinos, ahijados o cualquier tercero. Ten en cuenta que el pago de prima es por cada asegurado.

Plan 2 (familiar): el pago de prima es de S/ 18.90 y cubre al titular, cónyuge y hasta 3 hijos menores de 18 años.

Condiciones

Carencia: 60 días (no aplica para fallecimiento accidental).

Deducible: ninguno.

Edad límite de ingreso: 69 años y 364 días.

Edad límite de permanencia: 75 años y 364 días.

Para recibir el sepelio indemnizatorio por caso de siniestro, tienes 180 días desde la fecha de ocurrencia (no es un plazo de caducidad) para dar aviso del siniestro.

Cobertura

Fallecimiento:

Sepelios: S/ 3,000.00, en caso de fallecimiento se indemnizará a los beneficiarios según la póliza o sucesores del asegurado, de acuerdo a ley.

Luto: S/ 3,000, en caso de fallecimiento y de manera adicional a la cobertura de sepelio, se indemnizará a los beneficiarios según la póliza o sucesores del asegurado, de acuerdo a ley.

Traslado: S/ 800, en caso de fallecimiento no ocurra en la ciudad de origen del asegurado, se indemnizará a los beneficiarios según la póliza o sucesores del asegurado, de acuerdo a ley.

Beneficio educacional: S/ 1,200.00 por cada hijo (máximo 3 hijos), en caso de fallecimiento se indemnizará a los hijos del asegurado (entre 5 y 18 años de edad).

Fallecimiento accidental: si el fallecimiento es dentro de los 90 días siguientes de ocurrido un accidente, se pagará adicionalmente a la cobertura por sepelio, a los beneficiarios del asegurado según la póliza o sucesores del asegurado, de acuerdo a ley.

Desamparo súbito familiar: S/ 10,000 a los beneficiarios del asegurado según la póliza o sucesores del asegurado, de acuerdo a ley, en caso de fallecimiento del asegurado y su cónyuge como consecuencia de un mismo accidente, dentro de un plazo de 72 horas contadas desde su ocurrencia.

Asistencias:

Orientación médica telefónica ilimitada.

Orientación psicológica telefónica ilimitada.

Orientación pediátrica telefónica ilimitada.

Orientación nutricional telefónica ilimitada.

Para las asistencias telefónicas ilimitadas deberás comunicarte al teléfono: (01) 701 2579.

Asistencia dental «dolor cero» presencial: para obtener esta asistencia dental debes comunicarte a los teléfonos 0 800 10290o (01) 416 2841.

Principales exclusiones

Accidentes producidos cuando el asegurado se encuentra bajo la influencia del alcohol o drogas o en estado de sonambulismo.

Actos que infrinjan las leyes o reglamentos vigentes.

La práctica o desempeño de alguna actividad, profesión u oficio claramente riesgoso, así como la práctica de deportes notoriamente peligrosos (no aplica para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú).

Enfermedades preexistentes (no se considera como preexistencia los casos de hipertensión, diabetes y asma).

Enfermedades o defectos congénitos manifestados en cualquier etapa de la vida.

Requisitos

Tarjeta Débito MultiRed.

Documento Nacional de Identidad (DNI), carnet de extranjería o carnet de identidad para extranjeros. Presentar documento original.

Hazlo en 3 pasos:

Dirígete a la entidad

Acércate a la agencia del Banco de la Nación más cercana a tu domicilio, en Lima Metropolitana o en Provincias, dentro del horario de atención establecido.

Solicita el seguro

Presenta los requisitos solicitados al personal de atención del banco y solicita la afiliación de la cobertura del seguro de sepelio.

Firma el contrato

El personal te brindará los documentos contractuales que deberás firmar para obtener el seguro. Ten en cuenta que si contratas el Plan 1 (individual) del seguro de sepelio, tú y aquellos que sean designados como asegurados en la póliza “Solicitud – Certificado del Seguro de Sepelio” deberán acreditarse y firmar ambos, dicho documento.

Si el responsable del pago firma en la casilla del asegurado o lo deja en blanco, la venta del seguro será inválida. Para realizar consultas, reclamos o siniestros sobre la póliza, puedes comunicarte de lunes a viernes al teléfono (01) 615 5700.

