Tomará Ciudad de Gaza para acabar guerra

El nuevo plan israelí para tomar Ciudad de Gaza “no tiene como objetivo ocupar Gaza”, afirmó ayer el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien consideró que es “la mejor forma de terminar la guerra” iniciada hace 22 meses en el territorio palestino.

“Hemos completado gran parte del trabajo. Tenemos entre el 70% y el 75% de Gaza bajo control militar israelí”, declaró el dirigente israelí durante una rueda de prensa en Jerusalén.

“Pero nos quedan todavía dos bastiones: son Ciudad de Gaza y los campos” del centro de la Franja de Gaza. “No tenemos otra opción para terminar el trabajo”.

Según el plan validado por el gabinete de seguridad israelí el viernes, el ejército “se prepara para tomar el control de Ciudad de Gaza”, en gran parte destruida en el norte del territorio.

Este plan “no tiene como objetivo ocupar Gaza, sino desmilitarizar Gaza”, repitió Netanyahu. “Esta es la mejor forma de terminar la guerra y la mejor forma de terminarla rápido”.

“En primer lugar, desarmar a Hamás. En segundo lugar, liberar a todos los rehenes. En tercer lugar, desmilitarizar Gaza. En cuarto lugar, Israel ejercerá un control de seguridad preponderante. En quinto lugar, una administración civil pacífica no israelí (…) Es lo que queremos ver en Gaza”, resumió el primer ministro.