Profesor recibe S/5 mil por error pero los devuelve al banco

El caso de Miguel Hinostroza Porras ha ganado notoriedad en los últimos días debido a su destacable acto de honestidad

La comunidad de Junín ha etiquetado como un acto de honradez la destacable acción de un profesor de Chupaca, quien decidió devolver una gran suma de dinero que recibió por error de una trabajadora bancaria. Al notar el error, se dirigió personalmente al banco para devolver la cantidad involuntariamente recibida.

Este evento tuvo lugar el pasado martes 28 de noviembre en la ciudad de la sierra peruana. El protagonista de esta admirable historia tiene experiencia previa como agente de seguridad y actualmente trabaja en la Municipalidad Provincial de Chupaca: Miguel Hinostroza Porras.

El hombre honesto de Chupaca



El modesto profesor, preocupado por los pagos futuros, fue a la sucursal bancaria en Chupaca para pedir un préstamo de siete mil soles y aliviar sus deudas. Los empleados bancarios le ofrecieron una solución que aceptó de inmediato.

Después de la aprobación, Hinostroza Porras recibió el monto solicitado, parte del cual sería usado para cubrir los gastos médicos de su pareja, hospitalizada debido a una enfermedad.

Guardó el dinero en su mochila y salió rápidamente, consciente de la creciente delincuencia en el país. Al llegar a casa, revisó el efectivo para asegurarse de que estuviera completo, y la cantidad total captó su atención.

El dinero que le entregaron excedía la suma solicitada por 5 mil soles, pero a pesar de ser advertido, él estaba seguro de lo que debía hacer.

“Me entregaron dos fajos de billetes, creí que en uno había 2 mil y en el otro 5 mil soles y me fui rápido a la clínica porque mi esposa está enferma. Al regresar a casa me di cuenta que había más dinero”, narró Miguel Hinostroza a la prensa.

Horas después de regresar a casa, Hinostroza recibió una llamada de la cajera, quien reconoció el error. Antes de cualquier reclamo, el profesor honesto le aseguró que devolvería el dinero, ya que no se quedaba con lo que no le pertenecía. “Mis padres me forjaron así”, indicó.

Antecedentes honestos



Miguel Hinostroza ha mostrado una conducta honorable en varias ocasiones. Según informa Correo, durante la pandemia, devolvió 100 soles a un anciano que olvidó en su auto mientras trabajaba como taxista. Además, el año pasado, también regresó una calculadora que una pasajera dejó caer antes de bajarse de su vehículo.

“No puedo quedarme con cosas que no son mías. A veces solo te dan solo las gracias, pero esa es la satisfacción y el agradecimiento me hace feliz”, mencionó el docente; quien insta a los jóvenes a actuar honradamente sin esperar nada a cambio.

